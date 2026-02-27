Пирожки с капустой - простое и вкусное блюдо на Великий пост-2026: без дрожжей и яиц

Великий пост – это не только время духовного очищения, но и возможность пересмотреть свои привычки, в том числе и в питании. Отказ от скоромной пищи помогает сосредоточиться на внутреннем мире. Однако это вовсе не означает, что постный стол должен быть скучным и однообразным! Наоборот, это прекрасный повод открыть для себя новые вкусы и рецепты, пишет эксперт блога "Постная трапеза". Постные пирожки с капустой - один из таких вариантов.
Ингредиенты:
Для теста
- мука – 2 стакана;
- растительное масло – 0,5 стакана;
- вода – 0,5 стакана;
- соль – по вкусу.
Для начинки
- капуста (квашеная или свежая) – 2 стакана;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло - для жарки.
Приготовление:
1. Приготовьте тесто. В глубокой миске соедините растительное масло с солью, затем влейте воду. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто накройте чистым полотенцем и оставьте "отдохнуть" на 20-25 минут. Это сделает его более податливым и легким в работе.
2. Приготовьте начинку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до прозрачности лука. Если вы используете квашеную капусту, хорошо отожмите ее от лишней жидкости. Если свежую – тонко нашинкуйте. Добавьте капусту к луку и моркови, жарьте до золотистого цвета, периодически помешивая. Посолите начинку по вкусу.
3. Формируйте пирожки. Разделите тесто на 14-15 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник. На один край прямоугольника выложите немного начинки. Аккуратно заверните краешки теста и сверните рулетик.
4. Выпекание. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут, до золотистой корочки.
Эти универсальные пирожки можно приготовить и с другими постными начинками. Попробуйте использовать яблоки, тыкву, различные ягоды, картофель или грибы.
Ранее портал "Городовой" рассказал про постный рецепт приготовления риса.