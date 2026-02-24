Городовой / Полезное / Рис по-монастырски: лучшее блюдо на Великий пост-2026 - сытно, просто, вкусно
Рис по-монастырски: лучшее блюдо на Великий пост-2026 - сытно, просто, вкусно

Рецепт риса по-монастырски

Во время Великого поста рацион становится более скромным, но при этом разнообразным и полезным. Разрешены к употреблению свежие и сушеные овощи, ароматная зелень, сочные ягоды и фрукты, питательные орехи и бобовые. Также в меню присутствуют различные крупы, грибы, сладкий мед, а также соленья и маринады. Напитки в виде киселей и компотов прекрасно дополняют трапезу. Хлеб и выпечка также допустимы, если в их составе нет яиц и молочных продуктов. Рыба и морепродукты появляются на столе лишь в определенные дни поста.

Постный рис по-монастырски – прекрасный пример того, как можно приготовить сытное и вкусное угощение, соблюдая постные ограничения. Рецептом поделился автор блога "Отличные рецепты".

Ингредиенты:

  • рис – 400 г;
  • морковь – 1-2 шт.;
  • лук репчатый – 1 головка:
  • болгарский перец (свежий или замороженный) – 1 шт.;
  • зеленый горошек (консервированный или замороженный) – 150 г;
  • томатная паста (по желанию) – 1 ст. ложка.

Приготовление:

Пока варится рис, займитесь овощами. На среднем огне, помешивая, потушите нарезанные морковь, лук и болгарский перец в течение 2-3 минут. Добавьте зеленый горошек, хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 2-3 минуты.

Если вы решили добавить томатную пасту, введите ее сейчас, снова перемешайте и потушите около минуты. Теперь в сковороду с овощами добавьте отваренный рис. Приправьте по вкусу солью, перцем и любимыми специями. Тщательно все перемешайте и подавайте ароматный постный рис.

Ранее портал "Городовой" рассказал про лучшие сладкие начинки для блинов.

Анастасия Чувакова
