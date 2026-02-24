Почему кошкам нравятся коробки и пакеты: Ответ оказался прост - а вы не знали

Информация для любителей домашних животных.

Заводя питомца, стоит изучить его привычки, это поможет понять его поведение и выстроить линию общения с животным. Так вы быстрее найдёте общий язык с новым другом. Одна из странных привычек кошек - прятаться в коробки и пакеты.

Любовь кошек к коробкам и пакетам объяснили на портале "Зоогид", вам будет это полезно узнать.

Есть этому несколько причин, рассмотрим их подробнее.

Инстинкт

В природе кошки являются охотниками. И гораздо проще им выслеживать добычу, находясь в укрытии. Им и служат коробки и пакеты.

Температура

Кошки любят тепло, но средняя температура в квартире обычно - около 20 градусов, что для них прохладно. Потому они ищут для сна укромное местечко, где своё тепло можно сохранить.

Если у вас живёт пушистый любимец, стоит понимать, какие игрушки ему не подходят, могут нанести психологическую травму.

Безопасность

Кошки - не самые социальные существа, и им частенько хочется отдохнуть от общества людей. Потому не стоит вытаскивать питомца из коробки, если он там спрятался, кошка так отдыхает.

Интерес

Кошки весьма любопытны. Потому новая упаковочная коробка или пакет вызывают желание их изучить, обнюхать, прилечь внутри или поверх упаковки.

Аромат

Картонные коробки имеют тонкий древесный аромат. Кошек он инстинктивно притягивает, потому нередко питомцы выбирают картонную коробку, а не новомодный мягкий домик.

Полезная информация

Если вы завели кошку, но при этом у вас есть маленькие дети, обязательно объясните, что питомец не всегда хочет играть. Если кошка спряталась, не стоит её беспокоить. Кошка должна чувствовать себя дома в безопасности. В противном случае она будет проявлять агрессию и может даже начать мстить, например, метить вашу одежду или обувь.

Издание ранее рассказывало, чем нельзя кормить домашних кошек.