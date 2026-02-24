Городовой / Полезное / Пицца в духовке "Без заморочек": Готовим её, как в столовой - пошаговый рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пицца в духовке "Без заморочек": Готовим её, как в столовой - пошаговый рецепт

Опубликовано: 24 февраля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Пицца в духовке "Без заморочек": Готовим её, как в столовой - пошаговый рецепт
Пицца в духовке "Без заморочек": Готовим её, как в столовой - пошаговый рецепт
Legion-Media
Простой вариант приготовления пиццы дома.

Пицца в России давно стала одним из любимых блюд. Её готовят по самым разным рецептам - с морепродуктами, ананасами и другими экзотическими добавками. Но любителям классики всё равно милее самый простой традиционный вариант.

О приготовлении пиццы без заморочек, как в столовой, рассказывают на канале "Простые рецепты".

Для приготовления пиццы нужны следующие продукты:

  • 2 пласта слоёного бездрожжевого теста;
  • 2 ст. л. кетчупа;
  • немного итальянских трав;
  • 200 г сосисок или колбасы;
  • 1 крупный помидор;
  • 2-3 солёных огурчика;
  • 100 г майонеза;
  • 100 г твёрдого сыра.

Если вы хотите приготовить пиццу на сковороде, обратите внимание на элементарный рецепт.

Рецепт приготовления блюда по шагам

  1. Противень застилаем бумагой для выпечки. Чтобы изделие не прилипло, смазываем бумагу растительным маслом без аромата или немного присыпаем мукой.
  2. Выкладываем 2 пласта теста внахлёст. После этого раскатываем основу по размеру противня. Можно подвернуть края, формируя бортик, так начинка не "убежит".
  3. Смазываем тесто кетчупом и присыпаем итальянскими травами. Это придаст пицце неповторимый аромат. Если не любите запахи специй, травы можно не добавлять.
  4. Нарезаем кусочками колбасу или сосиски, раскладываем на основе из теста.
  5. Помидор режем тонкими ломтиками, огурцы - полупрозрачными кружочками, распределяем их поверх слоя колбасы.
  6. Делаем "шапочку" из майонеза. С ней пицца получится гораздо более сочной и вкусной.
  7. Верх посыпаем тёртым сыром, по желанию его количество можно увеличить.
  8. Готовить пиццу будем 20 минут при 200 градусах, духовку стоит разогреть заранее.

Вкусная пицца без заморочек готова. Нарезаем её кусками и подаём сразу к столу. Если пицца осталась, её потом можно разогреть на сковороде, будет вкусной и на следующий день.

Ранее издание рассказывало, как можно приготовить пиццу без возни с мукой.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью