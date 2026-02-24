Пицца в духовке "Без заморочек": Готовим её, как в столовой - пошаговый рецепт

Пицца в России давно стала одним из любимых блюд. Её готовят по самым разным рецептам - с морепродуктами, ананасами и другими экзотическими добавками. Но любителям классики всё равно милее самый простой традиционный вариант.
О приготовлении пиццы без заморочек, как в столовой, рассказывают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления пиццы нужны следующие продукты:
- 2 пласта слоёного бездрожжевого теста;
- 2 ст. л. кетчупа;
- немного итальянских трав;
- 200 г сосисок или колбасы;
- 1 крупный помидор;
- 2-3 солёных огурчика;
- 100 г майонеза;
- 100 г твёрдого сыра.
Если вы хотите приготовить пиццу на сковороде, обратите внимание на элементарный рецепт.
Рецепт приготовления блюда по шагам
- Противень застилаем бумагой для выпечки. Чтобы изделие не прилипло, смазываем бумагу растительным маслом без аромата или немного присыпаем мукой.
- Выкладываем 2 пласта теста внахлёст. После этого раскатываем основу по размеру противня. Можно подвернуть края, формируя бортик, так начинка не "убежит".
- Смазываем тесто кетчупом и присыпаем итальянскими травами. Это придаст пицце неповторимый аромат. Если не любите запахи специй, травы можно не добавлять.
- Нарезаем кусочками колбасу или сосиски, раскладываем на основе из теста.
- Помидор режем тонкими ломтиками, огурцы - полупрозрачными кружочками, распределяем их поверх слоя колбасы.
- Делаем "шапочку" из майонеза. С ней пицца получится гораздо более сочной и вкусной.
- Верх посыпаем тёртым сыром, по желанию его количество можно увеличить.
- Готовить пиццу будем 20 минут при 200 градусах, духовку стоит разогреть заранее.
Вкусная пицца без заморочек готова. Нарезаем её кусками и подаём сразу к столу. Если пицца осталась, её потом можно разогреть на сковороде, будет вкусной и на следующий день.
