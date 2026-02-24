Городовой / Полезное / Омар Хайям одной фразой объяснил, что делать при безответной любви: совет актуален и в наши дни – стоит прислушаться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Омар Хайям одной фразой объяснил, что делать при безответной любви: совет актуален и в наши дни – стоит прислушаться

Опубликовано: 24 февраля 2026 05:39
 Проверено редакцией
Омар Хайям одной фразой объяснил, что делать при безответной любви: совет актуален и в наши дни – стоит прислушаться
Омар Хайям одной фразой объяснил, что делать при безответной любви: совет актуален и в наши дни – стоит прислушаться
Городовой ру
Мудрость сквозь тысячелетия

Омар Хайям, выдающийся деятель своего времени, проявил себя не только как талантливый поэт, но и как глубокий ученый в области астрономии, математики и философии. Его рождение в 1048 году в Нишапуре ознаменовало начало пути к получению всестороннего образования, охватывающего множество научных дисциплин. В каждой из этих областей он совершил значимые открытия, актуальность которых сохраняется и по сей день.

Тем не менее, наибольшую известность после смерти ему принесли его поэтические произведения — рубаи, которые в XIX веке были переведены на различные языки и завоевали признание миллионов читателей.

Хайям обладал глубоким пониманием мироустройства и человеческого бытия. В своих размышлениях он затрагивал такие фундаментальные темы, как дружба, любовь, смерть, божественное начало и сущность человеческой души. В своих четверостишиях, известных как рубаи, и афоризмах Хайям воплотил всю накопленную мудрость и жизненный опыт. Эти произведения предлагают ответы на вопросы бытия, служат источником мотивации и содержат ценные наставления.

Не моли о любви, безнадежно любя,
Не броди под окном у любимой скорбя.
Словно нищие дервиши, будь независим –
Может статься, тогда и полюбят тебя...

Данное высказывание Хайяма подчеркивает тщетность мольбы о любви при отсутствии взаимности. Он указывает на состояние, при котором любовь трансформируется в источник страдания, приносящего скорее боль, нежели удовлетворение.

Философ призывает к независимости, проводя аналогию с дервишами — духовными искателями, отказавшимися от мирских благ. Эта независимость символизирует освобождение от страстей и привязанностей, что, по его мнению, способствует достижению внутреннего спокойствия. Хайям предлагает отказаться от борьбы за внимание в пользу самоуважения и укрепления духа.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью