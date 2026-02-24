Городовой / Полезное / Что выгоднее - два этажа или мансарда: немецкий архитектор вывел простую формулу
Что выгоднее - два этажа или мансарда: немецкий архитектор вывел простую формулу

Опубликовано: 24 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как рассчитать идеальный размер дома

Многие считают, что чем больше площадь частного дома, тем престижнее жизнь. Однако на практике огромные хоромы становятся неподъемным грузом для владельцев.

Важнее не гнаться за метрами, а грамотно спроектировать жилье. Существуют четкие правила, которые помогут избежать финансовых ловушек.

Ловушка «статусного» строительства
Многие обеспеченные люди построили настоящие дворцы, которые оказываются непригодными для обычной жизни. Отапливать такие хоромы дорого, а убирать - невозможно.

В результате роскошный дом пустует, а семья ютится в сторожке. Кроме того, такие объекты годами не могут найти покупателя, поскольку затраты на их содержание не оправданы.

Практичное правило Ганса Шаруна
Знаменитый немецкий архитектор вывел простую формулу разумного домостроения. Он проанализировал все затраты и сделал вывод, что строительство мансарды обходится в ту же сумму, что и полноценный этаж.

Экономия на стенах нивелируется расходами на утепление и сложную вентиляцию. Чтобы строительство было оправданным, Шарун предложил ориентироваться на два ключевых фактора:

  1. если площадь первого этажа превышает 140 квадратных метров, необходимо повышать этажность;
  2. возводить мансарду экономически невыгодно там, где средняя температура зимой опускается ниже -10 градусов.

На большей части России зимы суровее этих показателей. В Центральном и Южном округах мансарда еще допустима, сообщает "Стеклянная сказка".

Однако на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке единственно верным решением является строительство классического второго этажа, который лучше сохраняет тепло и дешевле в эксплуатации.

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать отмостку без бетона.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
