Туристка съездила в Йошкар-Олу и осталась в полном ауте: Вот чем город её удивил

Путешествие всегда оставляет много воспоминаний, особенно, если это поездка по городам родной страны. Хотите необычных эмоций - отправляйтесь в Йошкар-Олу.
О поездке в Йошкар-Олу рассказывают на канале "Соло - путешествия", стоит ознакомиться с информацией для туристов.
Первое впечатление о городе
Путешественница рассказывает, что на первый взгляд город ничем не примечателен. Большинство зданий - типовой советской застройки, люди приветливые, атмосфера доброжелательная. Но спустя время вас ожидает сюрприз.
Где увидеть необычное
В одной из частей города можно увидеть настоящее современное чудо. Здания построены в абсолютно разных стилях и копируют достопримечательности разных городов мира. Постарался с такой необычной инсталляцией бывший губернатор Йошкар-Олы, захотев сделать город привлекательным для туристов, и ему это удалось. Во время его правления и были выстроены совершенно удивительные здания.
Что вас поразит
Здесь со зданиями в стиле Амстердама и Венеции соседствует подобие Московского Кремля и Собора Василия Блаженного. Здания в разных стилях так разительно контрастируют друг с другом, что через время перестаешь понимать, в каком же городе и эпохе находишься. Ни с чем не сравнимые ощущения.
Что ещё интересного
Путешественница отметила, что её удивило великое множество различных скульптур, от Александра Пушкина и Алексия Второго до Рембрандта и Медичи. Можно увидеть здесь и статую Йошкиного кота, который является символом города.
Впечатления
Путешественница не может высказать однозначное мнение о Йошкар-Оле. С одной стороны, город оставил приятное впечатление. А с другой - отдаёт чем-то безумным, смешение сказочных построек, копий знаменитых зданий и типовой городской застройки, что немного обескураживает.
Рекомендации
Йошкар-Ола обязательно понравится тем, кто любит необычное. А вот у любителей классической архитектуры она может оставить неоднозначные впечатления.
