Не простая вежливость: зачем стюардессы встречают пассажиров на борту - вопрос безопасности
Не простая вежливость: зачем стюардессы встречают пассажиров на борту - вопрос безопасности

Опубликовано: 24 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Не простая вежливость: зачем стюардессы встречают пассажиров на борту - вопрос безопасности
Не простая вежливость: зачем стюардессы встречают пассажиров на борту - вопрос безопасности
Legion-Media
Бортпроводница рассказала, на что обращает внимание, встречая пассажиров

Приветливая улыбка бортпроводника при посадке на самолет — не просто проявление вежливости, а часть важной процедуры обеспечения безопасности. Бортпроводница Сара в интервью британскому изданию пояснила: «Люди думают, что мы просто разносим напитки. Но мы — обученные наблюдатели. Как только вы ступаете на борт, мы читаем вас как открытую книгу».

Специалисты называют это «системой раннего предупреждения». Бортпроводники оценивают каждого пассажира, чтобы заранее выявить потенциальные угрозы и ситуации, требующие внимания.

На что стюардессы обращают внимание:

  • Признаки опьянения или проблем со здоровьем — оценивают устойчивость походки и равновесие.
  • Эмоциональное состояние — отслеживают тревогу, агрессию или неадекватное поведение, которые могут привести к панике во время полета.
  • Одежда и личные вещи — проверяют наличие излишних украшений или незакрепленных предметов, опасных при турбулентности.
  • Ручная кладь — следят за размером сумок, правильностью размещения и отсутствием запрещенных предметов.
  • Пассажиры, нуждающиеся в помощи — выделяют пожилых людей, семьи с детьми и маломобильных граждан.

Эта оценка занимает секунды, но позволяет экипажу заранее определить, кому может потребоваться дополнительное внимание во время полета. Так что в следующий раз, когда бортпроводник встретит вас у трапа с улыбкой, знайте: это не просто вежливость, а первый шаг к тому, чтобы полет прошел максимально безопасно и комфортно.

За дружелюбным приветствием стоит многолетний опыт и тренировка, направленная на то, чтобы в случае непредвиденной ситуации экипаж уже был готов действовать быстро и эффективно.

Еще один секрет бортпроводников раскрыл портал "Тонкости туризма": почему они держат руки за спиной, встречая пассажиров? Оказывается, стюардесса считает поднимающихся гостей. За спиной она прячет небольшой прибор - кликер, которым "отщелкивает" входящих. Сколько пассажиров - столько нажатий. Это необходимо, чтобы экипаж знал, все ли поднялись на борт.

Ранее Городовой рассказал, какие новые вагоны появятся на российских железных дорогах.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
