Не плацкарт и не купе: какие вагоны готовит пассажирам РЖД и когда они выйдут на рельсы

Новые вагоны появятся в России

РЖД готовят настоящую революцию в пассажирских перевозках. К 2028 году на маршруты могут выйти первые капсульные вагоны, разработанные совместно с «Трансмашхолдингом». Как писали СМИ со ссылкой на представителя РЖД, в новом вагоне места будут располагаться в шахматном порядке.

По сравнению с курсирующими по стране вагонами ширина капсульного увеличена на 28 см, а длина — на 73 см. Эти сантиметры позволяют разместить в вагоне 56 индивидуальных мест-капсул, о чем ранее сообщили в РЖД.

Что будет внутри капсулы:

Спальное место — на 15 см длиннее, чем привычные полки, со спинкой как у кресла

Шторка — плотная, не пропускает свет, заглушает звук

Рабочая зона — стационарный столик с местом для стаканов, пространство для ног, где можно разместить ручную кладь

Освещение — возможность включить индивидуальное освещение

Розетки и USB — индивидуальные, возле спального места.

Система хранения в капсульных вагонах планируется двух типов: чемодан можно разместить или под нижней капсулой, или в спецотсеке для багажа.

Что касается вопросов чистоты, то в вагонах планируют установить систему очистки воды и воздуха, бесконтактные краны. Также сообщалось, что будет предусмотрена вендинговая зона с торговыми автоматами.

В Федеральной пассажирской компании подчёркивают: капсульные вагоны не заменят привычные плацкарты и купе, а станут дополнительным вариантом для тех, кто ценит личное пространство. Такой формат идеально подходит для одиночных путешественников, но вряд ли будет удобен семьям с детьми или компаниям. Предположительно, капсульные вагоны по уровню комфорта окажутся чем-то средним между плацкартом и купе.

Открытым остается вопрос с ценой на билеты в капсульные вагоны. Ожидается, что они будут ниже, чем в купе, но выше, чем в плацкарте.

Что касается мнения потенциальных пассажиров, то многие пока настроены скептически. В сети можно найти мнения о том, что такие капсулы "ужас клаустрофоба" и совсем не подходят для поездок на большие расстояния, тем более пожилым и семьям с детьми. Другие высказались о том, что такой вариант может быть удобен. Преимущественно тем, кто едет недалеко и предпочитает проспать всю дорогу.

