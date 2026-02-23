Что за доходные дома были в Петербурге?

Доходные дома Петербурга, появившиеся в XIX — начале XX века, предлагали жильё на любой вкус — от роскошных апартаментов для элиты до скромных комнат для студентов и служащих.

Доходные дома — не просто здания, а целые пласты петербургской истории, застывшие в камне. В XIX — начале XX века они стали ответом на бурный рост города: Петербург притягивал чиновников, купцов, студентов, мастеровых — всем нужно было где‑то жить. Так появились дома, целиком рассчитанные на сдачу квартир внаём: от роскошных апартаментов для элиты до скромных комнат для студентов и служащих.

Как это работало?

Владелец земли — часто дворянин или богатый купец — заказывал архитектору проект доходного дома. Цель была проста: получить максимум прибыли с участка. Отсюда возникла характерная планировка зданий. Дома выстраивали Г‑образной или П‑образной формы, чтобы охватить двор‑колодец и максимально использовать площадь участка. Дворы получались тёмными и тесными, но позволяли разместить больше жилых помещений.

Этажность обычно составляла 5–6 этажей: выше строить запрещали градостроительные регламенты, а ниже — было невыгодно с точки зрения доходности. Фасад дома выходил на улицу и украшался богатой лепниной и балконами, тогда как задняя часть здания имела утилитарный вид с глухими стенами и пожарными лестницами.

Чем отличались доходные дома в зависимости от социального слоя?

У каждого социального слоя был свой тип жилья.

Элитные дома (например, дом на Каменноостровском проспекте, 1–3) предлагали квартиры в 15–20 комнат с мраморными лестницами, лифтами, витражами. Здесь селились банкиры, генералы, известные артисты.

Средний класс (врачи, инженеры, преподаватели) снимал 4–6‑комнатные квартиры в домах с чугунными лестницами и декоративными фасадами — такие можно найти на улицах Литейного проспекта.

Бюджетный сегмент — мансарды, комнаты с окнами во двор‑колодец или даже «углы» (часть комнаты, отгороженная занавеской). Такие дома стояли в окрестностях Сенной площади или на Выборгской стороне.

Архитектурные жемчужины

Многие доходные дома стали шедеврами модерна, эклектики и неоклассики:

Дом Басина на площади Островского — яркий пример неорусского стиля с кокошниками и узорчатыми балконами.

Дом компании «Зингер» (ныне Дом книги) на Невском проспекте — образец модерна с гигантским глобусом и витражными окнами.

Доходный дом Колобовых на Петроградской стороне — причудливая смесь барокко и модерна, с маскаронами и волнообразными фронтонами.

Дом Мурузи на Литейном проспекте, 24 — место притяжения литературной богемы: здесь жили Мережковский и Гиппиус, бывал Блок, а Набоков провёл детство.

Современное состояние и судьба доходных домов

Сегодня многие доходные дома сохранились и продолжают играть важную роль в жизни города, хотя их судьба сложилась по‑разному. Часть зданий была переоборудована в апартаменты или офисы, при этом удалось сохранить исторический облик фасадов и парадных лестниц. Другие превратились в музеи и культурные центры — ярким примером служит дом Мурузи, где теперь проводятся литературные вечера и экскурсии, посвящённые петербургской богеме Серебряного века.

