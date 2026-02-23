Хозяйки, только этот порошок и варенье: Вот чем уничтожаю 1000 тараканов за 1 ночь - не борная кислота

Совет по уничтожению тараканов в доме или квартире.

Появление в квартире тараканов - настоящая беда, в последние годы этих насекомых стало снова очень много. Если не хотите использовать яды, то можно попробовать уничтожить вредителей домашними средствами. Эффект может быть ничем не хуже.

Об уничтожении тараканов в доме или квартире рассказывают на портале "Санэпидем".

В первую очередь рекомендуется поддерживать чистоту. Не оставлять посуду, остатки еды, убирать на ночь все источники воды. Также советуют протирать раковину досуха, чтобы тараканам было нечего пить.

Чаще следует проводить влажную уборку в помещениях - при мытье пола добавлять на ведро воды столовую ложку нашатыря. Этот запах тараканам очень не нравится, они будут стремиться на выход из дома, где для них воняет.

Если хотите вымыть пол максимально эффективно, то стит обратить внимание на полезный совет для хозяек.

Если у вас или домашних нет аллергии, то можно при уборке добавлять в воду эфирные масла - мята, цитрус, эвкалипт, эти ароматы тараканы ненавидят. Кроме того, резкие незнакомые запахи сбивают тараканов с толку, они не могут найти ранее проложенные "дорожки".

Хорошим эффектом обладает борная кислота, её смешивают с картошкой или желтком яйца. Но если в доме есть дети и питомцы, этот метод опасен, средство ядовито, может вызвать серьёзное отравление.

Заменить борную кислоту можно порошком "Пипетрум". Это растительное средство из ромашки, для людей и питомцев оно полностью безопасно, а для тараканов губительно. Его смешивают с вареньем, катают шарики и располагают их в местах, где часто бывают тараканы.

Сладкое лакомство они пропустить не могут и погибают, так можно уничтожить 1000 вредителей за 1 ночь.

Издание "Городовой" рассказывало, как из маленькой прихожей сделать максимально удобное и полезное пространство, читайте советы дизайнеров.