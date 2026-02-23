Городовой / Город / Блины, хороводы и огонь: Масленица зажгла Елагин остров
Блины, хороводы и огонь: Масленица зажгла Елагин остров

Опубликовано: 23 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Празднование Масленицы прошло также на Заячьем острове, в Павловском парке, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

На Елагином острове в Санкт-Петербурге прошли яркие масленичные гуляния с шумными забавами и одновременным сжиганием трех чучел.

Участники наслаждались блинами, водили хороводы и с энтузиазмом соревновались в конкурсах, сообщает «Фонтанка».

Основные площадки

Праздник охватил сразу несколько зон: «Казачий стан», Озорную и Задорную поляны, «Гостиный двор». В программе были конные представления, песни, народные забавы, хороводы и сказочные постановки. Кульминацией стало сжигание чучел на трех из них.

В этом году особый акцент сделали на детях: на Потешной поляне их развлекали частушечными баталиями, конкурсами и номерами фольклорных ансамблей. Там же приготовили отдельное чучело для сожжения.

Другие места

Масленицу отметили и на Заячьем острове, в Павловском парке, Парке 300-летия, парке имени И. В. Бабушкина, а также на иных городских территориях.

Юлия Аликова
