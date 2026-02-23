Куда не стоит ехать за улыбками: в этих 5 городах России чувствуешь себя лишним - отдых насмарку

Блогер составил личный антирейтинг гостеприимства

Восприятие города складывается из мелочей: взгляда прохожего, интонации продавца или ответа на простой вопрос. Тревел-блогер Марк Ерёмин назвал 5 городов, где ему чаще всего попадались самые тяжелые реакции местных жителей.

Он подчеркнул, что в каждом из упомянутых мест встречались и отзывчивые люди. Но общий фон города подсказывал, что подходить к прохожим с расспросами лучше не стоит.

Челябинск

Вежливость здесь часто воспринимается как неуверенность. В ответ на обычный вопрос туриста можно получить короткое «сам не видишь?». Если удается пробить эту броню, местные оказываются душевными и веселыми людьми.

Екатеринбург

Живой и динамичный город берет энергией, но платить приходится резкостью. В очередях ловишь себя на мысли, что мешаешь человеку работать. Местная любовь к прямым высказываниям иногда оборачивается бестактностью.

Москва

Столица не злая, а уставшая от людского потока. Попытка заговорить на улице вызывает настороженность. Но в критической ситуации здесь могут включиться и помочь совершенно бескорыстно.

Санкт-Петербург

Здесь редко хамят в лицо, но общение пронизано ощущением «ты чужой». Существуют неписаные правила, которые гость обязан знать. Эта холодность не похожа на агрессию, а скорее напоминает легкое презрение.

Новосибирск

Быт накладывает отпечаток на лица прохожих. Эмоции копят для близких, а на улыбку случайному прохожему сил не остается. Но стоит такому человеку стать «своим» - он отдаст последнее.

Почему так происходит

в крупных городах люди чаще живут в стрессе, что делает общение коротким;

высокий темп жизни вынуждает отсекать все лишнее;

в регионах, где принято «держать лицо», улыбка незнакомцу кажется подозрительной;

там, где жизнь проверяет на прочность, церемонии считают пустой тратой времени.

"И вот тут важный момент: это не означает, что человек злой. Это означает, что у человека часто нет ресурса быть теплым с незнакомцем", - заключил путешественник.

