Будто в Европу съездили: средневековый замок в российском селе - горгульи и рыцари на волжских пейзажах
Опубликовано: 22 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Откуда под Самарой готический замок

В Самарской области есть место, которое сложно представить среди типичной сельской застройки. Над огородами и заборами небольшого села Хрящёвка в 80 км от Самары поднимаются готические шпили настоящего средневекового замка с башнями, горгульями и бронзовыми рыцарями. И это не частная резиденция за глухим забором — сюда может прийти любой желающий, пишет автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Как обычное село превратилось в туристическую достопримечательность

До появления замка Хрящёвка была ничем не примечательным селом. В СССР и первые годы после его распада в селе работал колхоз и небольшие предприятия, многие ездили на работу в соседний Тольятти. Никаким туристическим центром село не было.

Всё изменилось, когда предприниматель Олег Кузичкин — основатель крупного мясоперерабатывающего предприятия «Фабрика качества» (бывшая компания «Гарибальди») — начал строить здесь замок. Местом для воплощения амбициозного проекта он выбрал родное село своей супруги.

Будто в Европу съездили: средневековый замок в российском селе - горгульи и рыцари на волжских пейзажах - image 1
Будто в Европу съездили: средневековый замок в российском селе - горгульи и рыцари на волжских пейзажах - image 1

Строительство началось в конце 2000-х, а первая очередь масштабного проекта открылась в 2014 году. Замок Гарибальди (назван по имени отца предпринимателя - Гарибальди Аркадиевича Кузичкина) занимает около шести гектаров и представляет собой не реконструкцию конкретного европейского замка, а авторскую фантазию на тему неоготики и Средневековья.

Каменную кладку искусственно состаривали, чтобы создать ощущение «здания с историей». Скульптуры, барельефы и декоративные элементы изготавливались индивидуально.

Территория вокруг замка открыта круглосуточно и бесплатно для всех желающих. Внутрь пока можно попасть только на закрытые мероприятия или фотосессии, но, по словам владельца, там тоже есть на что посмотреть: витражи, стеклянные полы, каменные лестницы и сводчатые потолки.

Одним замком развитие села не ограничилось. За последние годы в Хрящёвке построили торговый центр, хлебозавод, детский сад, отреставрировали храм, открыли ресторан и сувенирный магазин. В планах — создание набережной, пляжной зоны и гостиницы высокого уровня.

