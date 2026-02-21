Форточка в Европу: полузабытый город ждал чуда 300 лет и расцвел благодаря волшебству - от туристов отбоя нет

Родина Деда Мороза переживает второй расцвет: первый был много веков назад

Когда мы слышим "Великий Устюг", то сразу вспоминаем Деда Мороза. Но не только зимним волшебником славится город. Рассказываем, чем он был знаменит задолго до открытия вотчины Деда Мороза.

Событие, навсегда изменившее судьбу древнего северного города, произошло в 1998 году. Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. И теперь к нему ежегодно приезжают сотни тысяч гостей со всей страны.

Форточка в Европу: полузабытый город ждал чуда 300 лет и расцвел благодаря волшебству - от туристов отбоя нет - image 1

Но Великий Устюг — это не только сказка. Это один из древнейших городов Русского Севера, история которого началась в XII веке. У слияния рек Сухоны и Юга ростово-суздальские князья основали крепость Гледень. Позже поселение перенесли на левый берег Сухоны, и оно получило имя Устюг — то есть стоящее в устье реки Юг.

Своего расцвета город достиг в XVI–XVII веках, став важнейшим торговым центром на пути из Европейской России в Сибирь и к Белому морю. Именно тогда, при Иване Грозном, Устюг получил почетное звание «Великий». Через него проходил знаменитый «великий водный путь Московии»: купцы и послы из Европы поднимались по Сухоне и Северной Двине до Архангельска, а затем по тому же маршруту возвращались в Москву. Иноземцы называли его «великим водным путем», и значение города было столь велико, что в нем можно было встретить торговцев и посланников из самых разных стран мира.

Земля устюжская дала России великих первопроходцев. Семён Дежнёв, открывший пролив между Азией и Америкой, Ерофей Хабаров, чьим именем назван город на Амуре, Владимир Атласов, исследовавший Камчатку, — все они были родом из этих мест.

Жизнь Устюга изменилась при Петре Великом. После основания Санкт-Петербурга и перемещения торговых путей к Балтике богатый город утратил свое транспортное значение и постепенно стал провинциальным городом. Местные жители шутят: прорубив окно в Европу, для Устюга Петр I оставил только форточку.

Но город сохранил удивительную архитектуру — длинную вереницу храмов и колоколен, словно каменную летопись, смотрящуюся в воды Сухоны. Соборное дворище, Михайло-Архангельский монастырь, церкви Дымковской слободы — сегодня эти памятники включены в список культурного наследия России и ежегодно привлекают ценителей старины.

Великий Устюг удивительным образом соединил в себе две эпохи: он был важным торговым узлом допетровской Руси и стал сказочной столицей современной России. Здесь история встречается с волшебством, а каждый путешественник находит что-то свое — для детей здесь начинается новогодняя сказка, для взрослых — путешествие в глубину веков.

