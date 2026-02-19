Город, в котором хотел поселиться Остап Бендер: жемчужина на Волге с дивными закатами и без толп туристов

Что посмотреть в столице Чувашии за один день

Город, в котором хотел остаться великий комбинатор. В столице Чувашии, Чебоксарах, есть памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, напоминающий об этом факте. По сюжету романа «Двенадцать стульев» Бендер предлагал компаньону бросить искать драгоценности и просто «увеличить население Чебоксар». Теперь бронзовые персонажи действительно стоят на местном Арбате и, возможно, всё ещё размышляют над этим предложением. А современным путешественникам можно сфотографироваться с ними и проверить, так ли хорош город, чтобы в нём поселиться.

Начните прогулку с Чебоксарского залива — искусственного водоёма, созданного при строительстве ГЭС и ставшего визитной карточкой города. Это сердце Чебоксар: ухоженная набережная с фонтанами, велодорожками, мостами и смотровыми площадками. Над заливом возвышается 46-метровый монумент Матери-Покровительнице с примыкающим фонтаном — символ республики, к которому ведут 99 ступеней.

Город, в котором хотел поселиться Остап Бендер: жемчужина на Волге с дивными закатами и без толп туристов - image 1

От залива рукой подать до бульвара Купца Ефремова — пешеходной улицы, которую называют чебоксарским Арбатом. Здесь, в тени старинных купеческих особняков, и находится тот самый памятник Бендеру и Ипполиту Матвеевичу. Между ними — вожделенный стул с памятной надписью про Чебоксары.



В особняке купца Ефремова расположился Чувашский национальный музей с богатейшей коллекцией артефактов — от национальных костюмов до древних памятников Абашевской культуры. Обязательно загляните в Церковь Воскресения Христова (1758 год). В нем сохранились старинные росписи и иконы.



Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный ещё при Иване Грозном, — ещё одна архитектурная жемчужина. Он действует до сих пор, и на его территории царит особая атмосфера.

Интересным покажется туристам и парк 500-летия Чебоксар, известный также как этнокомплекс "Амазония" со скульптурами женщин-воительниц.

Приехав в Чебоксары летом, обязательно стоит побывать на городской набережной и полюбоваться волжскими закатами.

