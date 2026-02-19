Городовой / Полезное / Когда сеять однолетники на рассаду: Лунный календарь на февраль 2026 года - 7 важных дней
Когда сеять однолетники на рассаду: Лунный календарь на февраль 2026 года - 7 важных дней

Опубликовано: 19 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Лунный календарь посева однолетних цветов на февраль 2026 года 

Хотите, чтобы ваш сад летом радовал глаз буйством красок и дивными ароматами? В этом помогут однолетники. Они – настоящие волшебники, способные преобразить любой участок. Однако для того, чтобы представители флоры цвели пышно и долго, важно знать их секреты и прислушиваться к природе. Например, к фазам Луны.

Рассада не нужна

Многие неприхотливые однолетние цветы, такие как агростемма, бархатцы, календула, настурция, немофила, эшшольция, мак, василек и маттиола, прекрасно растут, если их посеять прямо в землю. Разумеется, когда минует угроза заморозков. Обычно это конец апреля или май. А те, кто любит расти и развиваться самостоятельно (лаватера, космея, календула, кларкия, однолетний дельфиниум), могут быть посеяны и осенью, под зиму. Тогда весной вы увидите первые всходы гораздо раньше.

Цветы на рассаду

Для тех садоводов, кто мечтает о цветущем участке с самого начала лета, есть растения с долгим периодом вегетации. Их сеют на рассаду уже в январе. Это, например, бегония, эустома и гвоздика Шабо. В феврале эстафету принимают петуния, лобелия, бальзамин, львиный зев, гелиотроп. А в марте или начале апреля приступают к посеву долихоса, агератума, флокса Друммонда, целозии, лобулярии, астры, кохии, скабиозы, циннии, годеции и множества других замечательных цветов.

Лунный календарь посева однолетних цветов на февраль 2026 года

Если вы планируете посев в конце зимы, то, по мнению эксперта портала "Огород", обязательно обратите внимание на следующие благоприятные дни: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля. Рассада, посеянная именно в этот период, вырастет крепкой и коренастой.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как остановить сухость листьев спатифиллума от низкой влажности.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
