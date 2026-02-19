Древний город России, который был столицей - теперь о нем забыли

История первой столицы Урала

В глубине Урала есть город, который когда-то был столицей этих земель. Сегодня это тихое и живописное место с богатой историей. Гуляя по его улочкам, можно почувствовать дыхание минувших веков.

Здесь каждый камень помнит времена древних торговцев и воинов. Город встречает гостей уютом и атмосферой настоящей старины. Речь идет о Чердыни - первой столице Урала.

Древняя столица

Чердынь официально ведет историю с 1451 года, но люди жили здесь еще в IX веке. Это место было крупным торговым центром благодаря речным путям.

Реки вели на Север, в Сибирь и на Юг, соединяя разные цивилизации. Археологи находят здесь монеты IX–XII веков с изображениями слонов и страусов. Это подтверждает активную торговлю пушниной и серебром.

Неприступная крепость

В XII веке на одном из холмов построили деревянную крепость с земляными валами. Эти валы отлично сохранились до наших дней. С вершины холма открывается вид на восток, а в ясную погоду видно гору Ветлан за 30 км.

В 1472 году Чердынь вошла в состав Московского государства и стала пограничным городом. Здесь проходила граница между Российской империей и Сибирью. За XI век крепость выдержала 11 военных походов. Татары пытались взять ее, но каждый раз отступали, сообщает "Голландец в России".

Название города происходит из языка коми-пермяков:

«чер» - ручей;

«дынь» - устье.

Таким образом, Чердынь означает «город в устье ручья».

Современный город

В городе проживает около 5000 человек. Сохранились восемь церквей - шесть из них возвели в XVIII-XIX веках, а в центре высятся старинные дома царских времен. Жизнь течет здесь неторопливо и спокойно, а вывески в старинном стиле на улицах словно воскрешают купеческое прошлое.

legion-media

Любопытно, что в Чердыни нет улицы Ленина, хотя памятник ему установили. Однако если вы хотите глубже погрузиться в историю города, лучше отправиться на экскурсию.

