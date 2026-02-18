Городовой / Полезное / Российский город выглядит так, будто его построили вчера - затмил Дубай своей архитектурой
Российский город выглядит так, будто его построили вчера - затмил Дубай своей архитектурой

Опубликовано: 18 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Российский город выглядит так, будто его построили вчера - затмил Дубай своей архитектурой
Российский город выглядит так, будто его построили вчера - затмил Дубай своей архитектурой
legion-media
Впечатления туриста от поездки в Грозный

Многие представляют столицу Чечни далеким и закрытым городом, который не рад туристам. Однако достаточно один раз приехать сюда, чтобы понять, насколько обманчивым может быть первое впечатление.

Грозный встречает невероятной чистотой и радушием. Это место, где восточный колорит гармонично сочетается с современной архитектурой.

Город из будущего

Центр Грозного напоминает съемочную площадку фантастического фильма об идеальном мегаполисе. Современные небоскребы комплекса "Грозный-Сити" сияют на солнце и напоминают уменьшенную копию Дубая.

Улицы и тротуары выглядят так, будто их только что построили и вымыли. Здесь нет облезлых фасадов или мусора под ногами - все вокруг ухоженное.

Атмосфера уважения и безопасности

В этом городе по-особенному чувствуешь себя среди людей. Здесь не принято повышать голос, толкаться или хамить. Мужчины ведут себя сдержанно и достойно, женщины выглядят ухоженно и скромно.

Но главное, что поражает, - это абсолютное ощущение безопасности даже поздней ночью. Исчезает привычная для крупных городов привычка оглядываться и крепче сжимать сумку.

legion-media
legion-media

Местная кухня как гастрономическое открытие

Знакомство с национальной едой превращается в настоящий праздник вкуса. Обязательно попробуйте эти блюда:

  • хингалш — тонкие лепешки с тыквой;
  • чепалгаш — пышные пресные лепешки с творогом и зеленью;
  • жижиг-галнаш — национальное блюдо с мясом и галушками.

Порции здесь настолько огромные, что даже половина тарелки надолго оставляет чувство сытости, отметил путешественник Марк Еремин.

Природа

Стоит выехать за пределы города, как открываются потрясающие горные пейзажи. Турист признался, что был готов увидеть невероятную природу, но не ожидал, что будет настолько красиво.

"Я приехал в Грозный с легким недоверием. Уехал с ощущением, что увидел что-то сильное, другое, не похожее ни на один город страны", - заключил Еремин.

Ранее "Городовой" рассказал про старинный поселок под Нижним Тагилом, где люди живут на воде.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
