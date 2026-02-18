Фукуок и Нячанг больше в почёте: Какой вьетнамский курорт затмил их в феврале 2026 года

Рассказываем о выборе курорта для путешествия в феврале. Куда устремляются туристы.

Российские туристы всё чаще для зимовки или отдыха в холодное время года отправляются на морские курорты. И если раньше это были Индия или Бали, то сейчас всё чаще выбор падает на Вьетнам.

В текущем сезоне россияне активно осваивают новый для себя курорт, он ничем не уступает распиаренным Фукуоку и Нячангу, а в некоторых моментах их даже превосходит. О привлекательности курорта рассказывают на портале "Тупром".

К прелестям отдыха в Дананге относят не только посещение пляжа. Также здесь можно посетить редкие достопримечательности вроде древних пещер или "моста-зверя".

Отдых в Даданге сочетает купание в чистейшем море с малозаполненными пляжами, близость городской инфраструктуры и множества туристических активностей.

Пляж в Даданге вам точно понравится, он лучше и чище многих на популярном черноморском побережье - длинная гряда белоснежного чистейшего песка. Волн в это время на курорте почти не бывает, что позволяет без опасения купаться с детьми. Также здесь можно покататься на сёрф-доске самостоятельно или взять урок у инструктора.

При этом погода в феврале хороша для отдыха. Днём здесь держится от 28 градусов, что сравнимо с российскими морскими курортами в летний сезон. Море прогревается при этом до комфортных для купания 26 градусов.

Ночью в этот период могут идти сильные ливни, которые увлажняют жаркий воздух и приносят долгожданное после жары чувство прохлады. Отдыхать в Дананге в этот период - сплошное удовольствие для тех, кто не любит удушающую жаркую погоду.

Кроме отдыха на пляже под шум волн курорт предоставляет возможность прогулок по городу, имеющему свою неповторимую атмосферу, или посещения достопримечательностей, чтобы привезти из поездки множество красивых фото.

