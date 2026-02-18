Зачем в старинных городах России повсюду рисовали львов, да еще и таких своеобразных - ответ и фото

Чем так впечатлил царь зверей древнерусских художников

Путешествуя по старинным городам России, туристы могут обратить внимание на обилие изображений львов. За поездку по городам русского севера и Золотому кольцу можно собрать множество фотографий весьма своеобразных царей зверей. Своей коллекцией фото и впечатлениями с Городовым поделились любители путешествий.

Туристка Галина Д. рассказала, что во время поездки по городам русского севера — Киров, Вологда, Великий Устюг обратила внимание на интересные изображения львов — на стенах храмов, на домах и предметах быта.

«В музее Гиляровского в Вологде я спросила, почему их так много рисовали на севере. Как будто бы звери на Руси были и пораспространеннее. Больше я ожидала встретить рисунки с медведями или лосями».

Зачем в старинных городах России повсюду рисовали львов, да еще и таких своеобразных - ответ и фото - image 1

Как пояснили нашей собеседнице в музее, дело оказалось не столько в севере, сколько в искусстве Древней Руси в целом. Оно во многом завязано на православии, в котором Лев — это образ Христа, защитника, царя. Также Лев фигурирует в нескольких библейских сюжетах.

Приняв Крещение, Русь унаследовала у Византии и культуру — во всей ее полноте и со всеми каноническими образами. Но если византийские художники имели возможность видеть царя зверей своими глазами, то устюжанам и вятичам оставалось довольствоваться описанием из книг или рассказов редко забредавших очевидцев.

Можно прочитать, например, одно из доступных им описаний из «Физиолога Дамаскина Студита»: «Лев...имеет великую грудь, колени крепкие, ноги твердые, взгляд имеет царский и страшный. Шерсть его густая, уста его широкие, ребра его крепкие, бедра его толстые, ноги его великие, походка его гордая, шея его толстая. Кости его не имеют ни пустот, ни мозга, как у других животных».

Зачем в старинных городах России повсюду рисовали львов, да еще и таких своеобразных - ответ и фото - image 2

Вот и получается, что работать древнерусским художникам приходилось по весьма приблизительному «техзаданию». Потому и изображения львов далеки от "портрета".

«По-моему, они отлично справлялись», - заключает туристка.