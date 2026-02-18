Когда сеять огурцы на рассаду в феврале 2026 года - Лунный календарь садовода - 6 ключевых дат

Лунный календарь посева огурцов на февраль 2026 года

Февраль – время, когда многие дачники уже начинают мечтать о свежих огурчиках. Однако, для успешного старта в этом месяце, важно учесть несколько ключевых моментов, считают эксперты портала "Центр садовода".

Когда февраль – идеальное время для огурцов

Если у вас есть отапливаемая теплица с возможностью дополнительной подсветки, то февраль – идеальный месяц! Посев огурцов на рассаду в последний месяц зимы позволит наслаждаться ранним урожаем уже в апреле-мае. Это отличный способ получить свежие овощи задолго до основного сезона.

Когда лучше подождать

Для открытого грунта и неотапливаемых теплиц посев огурцов в феврале стоит отложить. В этих условиях сроки важно сместить на март-апрель. Попытка начать раньше может привести к переросшей и ослабленной рассаде, которая плохо приживется и даст скудный урожай.

Что нужно учесть при планировании

1. Температура почвы. Огурцы – теплолюбивые растения. Почва должна быть достаточно прогретой для успешного прорастания семян и развития корневой системы.

2. Продолжительность светового дня. В феврале световой день еще короткий. Без дополнительной подсветки рассада будет вытягиваться и слабеть.

3. Возможность досветки. Если вы планируете февральский посев, убедитесь, что у вас есть качественные фитолампы, способные обеспечить рассаде необходимый световой режим.

Лунный календарь на февраль 2026 года

Лунный календарь поможет огородникам определить хорошие даты для посева огурцов в конце зимы.

Благоприятные дни для посева - 19, 22, 23, 26, 27, 28 февраля.

Неблагоприятные дни для посева - 2, 16, 17, 18 февраля.

Комплексный подход – залог успеха

Помните, что успешное выращивание огурцов – это не только следование лунному календарю. Важно учитывать все факторы: от условий вашей теплицы до климатических особенностей региона. Такой комплексный подход позволит вам вырастить крепкую, здоровую рассаду и получить обильный урожай вкусных зеленцов!

