Бросаем 1 горсть семян огурцов в грядку: Сочные зеленцы едим всё лето - 3 обалденных сорта

Выбираем сорта огурцов, ориентируясь на советы специалистов. Есть плоды будем до самой осени.

Дачный сезон хоть и кажется далёким, на самом деле наступит совсем скоро. Чтобы не метаться в поисках семян удачных сортов овощей, стоит приобрести их заранее.

Какие сорта огурцов выбирают дачники с большим опытом и специалисты в огородном деле? Те, которые дают плоды весь сезон, ведь хочется не только собрать ранний урожай, но и наслаждаться сочными хрустящими зеленцами до самой поздней осени.

Лучшие сорта огурцов советуют специалисты портала "Огород". Выбирайте проверенные сорта, и урожай сочных зеленцов не заставит себя ждать.

Тем, кто выращивает рассаду, будет полезно знать, как специалисты добиваются максимального количества здоровых кустов с толстым стеблем.

Сорт "Альянс F1" не только заваливает зеленцами на протяжении всего сезона, но и славится своей неприхотливостью. Он с лёгкостью переносит плохие погодные условия, это не сказывается на урожайности. Огурчики-корнишоны длиной всего до 11 сантиметров можно собирать уже на 40 день, что очень рано. За сезон вы успеете собрать с куста не один урожай вкусных плодов. Использовать их можно для салатов, заготовок, также огурцы хорошо переносят транспортировку.

Огурцы "Апрельский F1" дадут просто огромный урожай, при правильном уходе кусты с 1 квадратного метра выдадут до 25 килограммов плодов. Огурчики вырастают в длину до 20 сантиметров у них нежная светлая мякоть и тонкая шкурка, горечи во вкусе нет совсем, идеальны для еды в свежем виде.

Огурчики сорта "Бенефис F1" также смогут вас порадовать отличным урожаем, кусты плодоносят до холодов. Отличаются сильной ветвистостью кустов, плоды зреют даже на боковых побегах, за сезон могут вырасти настоящие огуречные джунгли. Плоды универсальные - идут как в свежие салаты, так и в заготовки на зиму.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, чем можно подкормить спатифиллум для появления белых цветов.