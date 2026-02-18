Быстрые кутабы: делаю азербайджанские лепешки из картошки и воды - пальчики оближешь

Новости по теме

Не начинка, а искушение: получается нежнее сливочного масла, сытная и вкусная – идеальна для блинов

Перейти

Пирог для хозяйки-лентяйки: обжарила начинку - и в слоеное тесто, на 23 февраля идеально

Перейти

Не начинка, а райское наслаждение: фарширую блинчики смесью из 3 ингредиентов - получаются нежнее масла

Перейти

Рецепт тонких блинчиков: подаем с начинкой или просто с маслом - то что нужно на Масленицу

Перейти

Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Перейти