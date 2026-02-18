Городовой / Полезное / Быстрые кутабы: делаю азербайджанские лепешки из картошки и воды - пальчики оближешь
Быстрые кутабы: делаю азербайджанские лепешки из картошки и воды - пальчики оближешь

Опубликовано: 18 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Быстрые кутабы: делаю азербайджанские лепешки из картошки и воды - пальчики оближешь
legion-media
Как приготовить кутабы с картофелем и жареным луком

Если вы хотите быстро и вкусно накормить семью, обратите внимание на азербайджанские лепешки - кутабы. Они готовятся из простейшего пресного теста, которое раскатывается за минуту. Жарить их можно без капли масла, а начинку легко сделать из того, что есть под рукой.

Ингредиенты для теста:

  • мука - 400 г;
  • вода — 200 мл.;
  • растительное масло - 4 ст. л.;
  • соль — 2 ч. л.

Для начинки:

  • картофель - 500 г;
  • лук - 1 шт.;
  • сливочное масло - 50 г;
  • соль - 1 ч. л.

В миске смешиваем воду комнатной температуры, соль и масло. Добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Оставляем его под полотенцем на 30 минут.

Отвариваем картофель в подсоленной воде. Лук мелко нарезаем и жарим до золотистого цвета. Сливаем с картошки воду, добавляем сливочное масло, разминаем в пюре и смешиваем с луком.

Делим тесто на 8 частей, каждую раскатываем максимально тонко. Выкладываем начинку на одну половину лепешки, накрываем второй и плотно защипываем края.

Жарим кутабы на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки сразу смазываем сливочным маслом, складываем стопкой и накрываем полотенцем.

Кутабы получаются нежными, сытными и невероятно ароматными! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить рулет из свиной шейки.

Евгения Сухова
