Быстрые кутабы: делаю азербайджанские лепешки из картошки и воды - пальчики оближешь

Если вы хотите быстро и вкусно накормить семью, обратите внимание на азербайджанские лепешки - кутабы. Они готовятся из простейшего пресного теста, которое раскатывается за минуту. Жарить их можно без капли масла, а начинку легко сделать из того, что есть под рукой.
Ингредиенты для теста:
- мука - 400 г;
- вода — 200 мл.;
- растительное масло - 4 ст. л.;
- соль — 2 ч. л.
Для начинки:
- картофель - 500 г;
- лук - 1 шт.;
- сливочное масло - 50 г;
- соль - 1 ч. л.
В миске смешиваем воду комнатной температуры, соль и масло. Добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Оставляем его под полотенцем на 30 минут.
Отвариваем картофель в подсоленной воде. Лук мелко нарезаем и жарим до золотистого цвета. Сливаем с картошки воду, добавляем сливочное масло, разминаем в пюре и смешиваем с луком.
Делим тесто на 8 частей, каждую раскатываем максимально тонко. Выкладываем начинку на одну половину лепешки, накрываем второй и плотно защипываем края.
Жарим кутабы на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки сразу смазываем сливочным маслом, складываем стопкой и накрываем полотенцем.
Кутабы получаются нежными, сытными и невероятно ароматными! Приятного аппетита!
