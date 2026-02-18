Городовой / Город / Квартира по цене дома: новичок из «Зенита» Игорь Дивеев шокирован стоимостью жилья в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей Город
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим Полезное
Зачем на Масленицу сжигают чучело? Вопросы о Петербурге
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона Город
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Квартира по цене дома: новичок из «Зенита» Игорь Дивеев шокирован стоимостью жилья в Петербурге

Опубликовано: 18 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Квартира по цене дома: новичок из «Зенита» Игорь Дивеев шокирован стоимостью жилья в Петербурге
Квартира по цене дома: новичок из «Зенита» Игорь Дивеев шокирован стоимостью жилья в Петербурге
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Ситуацию осложняет наличие домашнего питомца.

Игорь Дивеев, новичок ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга, столкнулся с неожиданными сложностями при переезде в город.

Защитник поделился, что цены на аренду жилья здесь его удивили и напомнили о самых дорогих районах Европы — об этом он рассказал в интервью Владиславу Радимову и Андрею Аршавину на YouTube-канале клуба.

По словам футболиста, поисками квартиры в основном занимается его жена, но он сам решил разобраться и быстро отказался от идеи.

Дивеев привел пример: за 150 кв. м аренды хозяева просят 650 тыс. рублей ежемесячно, что шокировало его, ведь для квартиры это непомерно дорого — для дома еще можно было бы понять.

Проблему усугубляет домашний любимец — мальтипу весом 4,5 кг, из-за которого многие арендодатели отказывают.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью