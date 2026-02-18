Квартира по цене дома: новичок из «Зенита» Игорь Дивеев шокирован стоимостью жилья в Петербурге

Игорь Дивеев, новичок ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга, столкнулся с неожиданными сложностями при переезде в город.
Защитник поделился, что цены на аренду жилья здесь его удивили и напомнили о самых дорогих районах Европы — об этом он рассказал в интервью Владиславу Радимову и Андрею Аршавину на YouTube-канале клуба.
По словам футболиста, поисками квартиры в основном занимается его жена, но он сам решил разобраться и быстро отказался от идеи.
Дивеев привел пример: за 150 кв. м аренды хозяева просят 650 тыс. рублей ежемесячно, что шокировало его, ведь для квартиры это непомерно дорого — для дома еще можно было бы понять.
Проблему усугубляет домашний любимец — мальтипу весом 4,5 кг, из-за которого многие арендодатели отказывают.