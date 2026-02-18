На просьбу "дыхнуть в трубочку" водитель задал инспектору эти 3 вопроса - и его тут же отпустили

Не отказ от медосвидетельствования, а уточнение порядка его проведения - автоэксперт объяснил нюансы

Водителям напомнили, как важно знать свои права на дороге. Автор канала «Авто-маньяк» поделился историей, которая произошла с ним на трассе. Вечером его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Будучи абсолютно трезвым и принципиально не употребляющим алкоголь, блогер не отказался от процедуры, но задал несколько уточняющих вопросов, которые изменили ход разговора.

Инспектор пригласил его пройти к патрульной машине и «дунуть в трубочку». Водитель понимал, что процедура строго регламентирована, поэтому спокойно поинтересовался:

На каком основании инспектор считает, что водитель находится в состоянии опьянения? Ведь признаки, перечисленные в ст. 27.12 КоАП РФ — запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи — отсутствуют.

Будет ли процедура проводиться в присутствии двух понятых или под видеозапись? Прибор должен быть сертифицирован, а его показания — продемонстрированы до начала теста.

Если результат алкотестера вызовет сомнения, будет ли водитель направлен на медицинское освидетельствование в медучреждение?

Инспектор не ожидал, что водитель так хорошо знает процедуру. Понятых рядом не было, камера не работала, а явных признаков опьянения не наблюдалось. После паузы он вернул документы и пожелал счастливого пути.

Автор подчёркивает: он не отказывался от освидетельствования, а лишь уточнял порядок его проведения. Формальный отказ по ст. 12.26 КоАП грозит лишением прав, поэтому важно не путать «отказ от незаконного требования» с «отказом от процедуры». Знание закона — не способ конфликта, а инструмент, позволяющий спокойно разойтись без лишних проблем. Иногда лучшая защита — не крик и угрозы, а три спокойных вопроса.

