Порции меньше, цены выше: что ждет петербургские кафе в 2026 году
Порции меньше, цены выше: что ждет петербургские кафе в 2026 году

Опубликовано: 18 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Рост цен объясняется большим количеством «чувствительных компонентов».

В 2026 году стоимость услуг общественного питания в Санкт-Петербурге способна подскочить ещё на 30–40%.

Согласно публикации «Делового Петербурга», аналитики отмечают общий скачок цен за минувший год и ожидают, что положение дел не стабилизируется в ближайшее время — к примеру, японская кухня в России уже вступила в сложный период.

Мнение эксперта

Игорь Кузьмин поясняет: с японской кухней сейчас повторяется то же, что охватило весь ресторанный сектор в 2025-м — в заведениях среднего уровня это вызывает панику и массовые закрытия, а в премиум- и суперпремиум-сегментах приводит к скрытой, но суровой оптимизации: сокращению промахов и неудачных идей.

Причины роста цен

Дороговизна обусловлена множеством чувствительных ингредиентов — рыбой, морепродуктами, нори, рисом, соусами, имбирём, васаби и качественной упаковкой, а также логистикой, инфляцией и иными обстоятельствами.

Общая ситуация

Это касается не только японской кухни: по данным Петростата, в декабре 2025-го средний чек на ужин в ресторане на человека составил 4137,2 рубля, что на 13% выше прошлогоднего уровня.

В регионах с невысокими зарплатами кафе и рестораны сократят ассортимент блюд, убрав из меню дорогие опции.

Основные стратегии для спасения финансов в грядущий год — сокращение порций и повышение цен.

Автор:
Юлия Аликова
Город
