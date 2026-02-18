Порции меньше, цены выше: что ждет петербургские кафе в 2026 году

В 2026 году стоимость услуг общественного питания в Санкт-Петербурге способна подскочить ещё на 30–40%.
Согласно публикации «Делового Петербурга», аналитики отмечают общий скачок цен за минувший год и ожидают, что положение дел не стабилизируется в ближайшее время — к примеру, японская кухня в России уже вступила в сложный период.
Мнение эксперта
Игорь Кузьмин поясняет: с японской кухней сейчас повторяется то же, что охватило весь ресторанный сектор в 2025-м — в заведениях среднего уровня это вызывает панику и массовые закрытия, а в премиум- и суперпремиум-сегментах приводит к скрытой, но суровой оптимизации: сокращению промахов и неудачных идей.
Причины роста цен
Дороговизна обусловлена множеством чувствительных ингредиентов — рыбой, морепродуктами, нори, рисом, соусами, имбирём, васаби и качественной упаковкой, а также логистикой, инфляцией и иными обстоятельствами.
Общая ситуация
Это касается не только японской кухни: по данным Петростата, в декабре 2025-го средний чек на ужин в ресторане на человека составил 4137,2 рубля, что на 13% выше прошлогоднего уровня.
В регионах с невысокими зарплатами кафе и рестораны сократят ассортимент блюд, убрав из меню дорогие опции.
Основные стратегии для спасения финансов в грядущий год — сокращение порций и повышение цен.