Какие даты школьных каникул в Санкт-Петербурге?
Какие даты школьных каникул в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 18 февраля 2026 12:05
Какие даты школьных каникул в Санкт-Петербурге?
Даты школьных каникул зависят от системы обучения — по четвертям или по триместрам.

В 2025/2026 учебном году школьные каникулы в Санкт-Петербурге проходят по рекомендациям Министерства просвещения РФ, но точные даты в каждой школе могут отличаться. Их утверждает администрация учебного заведения с учётом системы обучения (четверти или триместры), требований СанПиН и других факторов. Чтобы узнать актуальные даты для конкретной школы, нужно проверить официальный сайт учреждения или обратиться в администрацию.

Каникулы при обучении по четвертям

При этой системе учебный год делится на четыре части. Рекомендуемые даты каникул:

  • Зимние: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
  • Весенние: с 28 марта по 5 апреля 2026 года.
  • Летние: с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы — с 16 по 22 февраля 2026 года. Они помогают детям адаптироваться к школьной нагрузке.

Каникулы при обучении по триместрам

Триместровая система предполагает деление учебного года на три равных периода, каждый из которых состоит из двух модулей. Между модулями предусмотрены периоды отдыха. Рекомендуемые даты каникул:

  • Зимние (первая часть): с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
  • Зимние (вторая часть): с 21 февраля по 1 марта 2026 года.
  • Весенние: с 28 марта по 5 апреля 2026 года.
  • Летние: с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Важные нюансы

Каникулы должны длиться не менее 7 дней — это требование Минпросвещения РФ.
Для выпускников 9-х и 11-х классов каникулы могут начаться позже — после сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
В случае объявления карантина или других форс-мажоров график каникул может быть скорректирован.

Автор:
Пономарева Дарина
