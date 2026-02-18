Где и когда ловят корюшку в Санкт-Петербурге?

Сезон ловли корюшки в Санкт-Петербурге начинается с конца марта — начала апреля.

Корюшка — не просто рыба, а настоящий символ весеннего Санкт-Петербурга. Её неповторимый аромат свежих огурцов и нежное мясо сделали её культовым деликатесом, а ловля этой рыбки — традиционным ритуалом для многих горожан.

Где ловят корюшку

Основные места для ловли корюшки в окрестностях Санкт-Петербурга:

Финский залив. Популярны акватории в районе Кронштадта, Сестрорецка, Зеленогорска, Приморска, Репино, Комарово. Также корюшку ловят у Северной дамбы (особенно на её северном берегу), в районе посёлка Рыбацкий, Приветнинского, Малахита, Песков.

На южном берегу залива (например, в Систо-Палкино, Лебяжье) клёв может быть лучше, но рыбалка там опаснее из-за сильного течения и тонкого льда.

Ладожское озеро. Особенно активно ловят корюшку в месте впадения реки Волхов в Ладогу (Новая Ладога). Здесь рыбаки устанавливают мережи — ловушки, похожие на огромные колпаки, в которые корюшка заходит во время миграции на нерест.

Река Нева. Корюшка поднимается на нерест в устья Невы, а также в районы Володарского моста, Заячьего острова и Ивановских порогов.

Когда ловят корюшку

Сезон ловли обычно начинается в конце марта — начале апреля и длится до мая. Пик активности приходится на конец апреля — начало мая, когда корюшка массово поднимается на нерест. В этот период рыба идёт плотными косяками, и улов может быть особенно богатым.

Зимняя ловля также возможна, но требует больше усилий. Корюшка зимой находится на глубине от 6 до 25 метров, и к месту ловли часто приходится идти по льду несколько километров. Весной рыба подходит ближе к берегу и кормится на глубине 4–6 метров.

Важно! Ловля корюшки регулируется правилами рыболовства. Запрещено использовать сети и «пауки», разрешено ловить только удочками с ограниченным количеством крючков. Максимальная норма вылова для любителей — 5 кг в сутки на Ладоге и 10 кг в реках, впадающих в Ладожское озеро.



Кроме корюшка, в питерских водоемах водится и другая рыба.