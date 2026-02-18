Какую корюшку ловят в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге ловят европейскую корюшку, которая различается рамерами в зависимости от места вылова.

Корюшка в Санкт-Петербурге — это не просто рыба, а настоящий символ города, тесно связанный с его историей, культурой и весенним настроением. Её неповторимый аромат свежих огурцов и нежное мясо сделали корюшку культовым деликатесом, а сезон её ловли — событием, которого ждут каждый год.

Особенности петербургской корюшки

Внешний вид и размеры. Корюшка — небольшая серебристая рыбка с буро-зелёной спинкой и серебристо-голубоватым брюшком. В Санкт-Петербурге обычно ловят европейскую корюшку, которая редко превышает 20 сантиметров в длину и весит около 200 граммов.

Рыбаки различают несколько подвидов: ладожская корюшка мельче и имеет чёрно-серый оттенок, а из Финского залива — крупнее и светлее.

Аромат. Главная особенность — стойкий запах свежих огурцов, который появляется сразу после вылова. Этот аромат — результат наличия в рыбе огуречного альдегида.

Учёные до сих пор точно не знают, как это вещество появляется в рыбе: по одной из гипотез, оно является компонентом слизи, которую свежепойманная корюшка выделяет для защиты от высыхания, по другой — образуется из определённых белковых соединений в мышцах рыбы, которые разлагаются после вылова. Огуречный аромат — надёжный индикатор свежести: со временем запах улетучивается.

Вкус. Мясо корюшки нежное, с лёгкой горчинкой, а мелкие кости после жарки становятся хрустящими. Гурманы отмечают, что рыба хорошо подходит для жарки во фритюре, запекания, маринования и приготовления ухи.

Исторический контекст Корюшка стала популярна в Санкт-Петербурге ещё в XVIII веке. По легенде, Пётр I особенно любил эту рыбу и в 1708 году по его указу в городе прошёл первый праздник корюшки. В годы голода после революции и блокады Ленинграда корюшка спасла многих жителей города от голода: её было достаточно, чтобы прокормить всех.

