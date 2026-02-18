Городовой / Полезное / 1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе
1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе

Опубликовано: 18 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе
1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе
Legion-Media
Что добавить в привычный рецепт для разнообразия

Многие любят готовить творожную запеканку на завтрак. Но стоит добавить в привычный продукт клюкву, как десерт сразу заиграет по-новому, приобретя характерную кислинку. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • сметана – 200 г;
  • творог – 550 г;
  • манная крупа – 55 г;
  • замороженная клюква – 200 г;
  • масло для смазывания.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.

Возьмите венчик и перемешайте яйца с сахарами. Добавьте сметану и вновь перемешайте, затем творог. Возможно, на этом этапе потребуется погружной блендер, если он крупнозернистый.

Добавьте манку и перемешайте. Затем идет черед замороженных ягод.

Смажьте форму маслом (сливочным или подсолнечным) и переместите всю массу в нее. Поставьте в духовку на 40 минут. Как только запеканка станет золотистой – можно доставать.

Автор:
Татьяна Идулбаева
