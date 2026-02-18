1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе

Многие любят готовить творожную запеканку на завтрак. Но стоит добавить в привычный продукт клюкву, как десерт сразу заиграет по-новому, приобретя характерную кислинку. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 120 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- сметана – 200 г;
- творог – 550 г;
- манная крупа – 55 г;
- замороженная клюква – 200 г;
- масло для смазывания.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.
Возьмите венчик и перемешайте яйца с сахарами. Добавьте сметану и вновь перемешайте, затем творог. Возможно, на этом этапе потребуется погружной блендер, если он крупнозернистый.
Добавьте манку и перемешайте. Затем идет черед замороженных ягод.
Смажьте форму маслом (сливочным или подсолнечным) и переместите всю массу в нее. Поставьте в духовку на 40 минут. Как только запеканка станет золотистой – можно доставать.
