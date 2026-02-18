1 секретный ингредиент – и обычная творожная запеканка превратится в объедение: ваниль и терпкая кислинка в одном флаконе

Новости по теме

Не творог, а творог. Не звонят, а звонят: институт Виноградова предсказывает смену ударения в извечном языковом споре

Перейти

Яйца, творог, куличи в Пасхальную неделю: Роспотребнадзор против «бабушек» — кому верить

Перейти

Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех

Перейти

Добавляю яйца в капусту – и через 20 минут вкусный ужин готов: у домашних только за ушами пищит

Перейти

Не яйца и не сметана: что добавить в тесто – выпечка воздушнее перины и нежнее облака

Перейти