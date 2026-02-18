Майские близко: вот где стоит провести весенний отпуск в 2026 году – развлечения на любой вкус и кошелек

Этот регион идеален, чтобы провести в нем майские праздники в 2026 году

Хотя туры в Карелию пользуются популярностью в любой сезон, в мае этот регион особенно красив. Достопримечательности уже открыты, погода радует теплом и солнцем, а вездесущие комары проснутся только к концу весны.

Лучшие достопримечательности Карелии

1. Остров Валаам

Первое место заслуженно отводится острову Валаам в Ладожском озере. Он интересен суровыми северными пейзажами, богатой историей, религиозной атмосферой, архитектурными памятниками XVIII-XIX веков – Спасо-Преображенский собор, Храмы Успения и Животворящей Троицы, Святые ворота с надвратной церковью Петра и Павла, скиты, часовни.

Приехать на остров можно на однодневную экскурсию, на выходные или сразу на несколько дней – как в одиночку, так и в группе, круизе или даже с паломнической службой.

2. Остров Кижи

Очутившись здесь, вы почувствуете себя героем русской народной сказки. Это символ уникального мастерства российского зодчества. Здесь вы увидите известный музей-заповедник Кижи, древние храмы, которые сделаны из древесины и без единого гвоздя, и другие памятники истории и архитектуры.

Есть здесь и три небольших деревеньки, люди в которых живут на острове круглогодично. Вы увидите старинные крестьянские дома, внутри которых тепло и просторно, а продуманный быт поразит любого туриста.

Любите петь и танцевать? Поучаствуйте в фольклорном ансамбле, исполняющем традиционные карельские песни. Можно даже своими руками сделать сувенир по древним ремесленным технологиям, дошедшим до наших дней.

3. Лахденпохья

Этот город – один из самых живописных в Карелии: чего только стоят скалистые архипелаги, которых разделяют узкие проливы! Туристы гуляют по скалистым берегам и сосновым лесам, рыбачат, собирают ягоды и грибы, катаются на байдарках и парятся в банях. А в гигантском рукотворном бункере в гранитной скале есть военно-исторический музей «Гора Филина».

Рядом с городом раскинулся Парк дикой природы «Долина водопадов». А от построенной в 1850 году Яккимской лютеранской кирхи остались только руины, но и они привлекают к себе путешественников.

Горный Парк «Рускеала»

Этот туристический комплекс заслуживает отдельного внимания. Его жемчужина – бывший мраморный карьер, заполненный грунтовыми водами. Среди развлечений – дайвинг вглубь карьера, спуск по канатной трассе. Вы увидите водопады, пороги и финскую ГЭС, а также систему каскадных водопадов.

Рядом с Итальянским карьером есть парк «Калевала», где туристов встречают герои эпических рун, вырезанных из дерева и камня. Также в парке есть ремесленная «деревня», где проводятся мастер-классы по изготовлению изделий из камня.

Даже обычная прогулка по тропинкам парка оставит неизгладимые впечатления.

