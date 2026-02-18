Набрасывать ли снег в теплицу: 5 причин не лениться - зачем это нужно и как не навредить почве

Польза снега в теплице

Многие дачники закрывают двери теплицы на зиму и вспоминают о ней только весной. Кажется логичным, что раз растений внутри нет, то и заботиться там не о чем.

Однако опытные огородники знают, что зимой защита нужна самой земле. Голая почва в закрытом грунте страдает от морозов и высыхания не меньше, чем грядки под открытым небом.

Поэтому существует полезная практика - набрасывать снег в теплицу. Это простое действие помогает сохранить здоровье почвы и получить осенью отличный урожай.

Снег как одеяло для почвы

Если вы не отапливаете теплицу зимой, грунт в ней промерзает. Только в отличие от открытого грунта, в теплицу снег не попадает, и земля остается совершенно голой. Это приводит к двум основным проблемам:

почва начинает активно испарять остатки влаги;

сильное промерзание убивает полезную микрофлору.

Пять причин накидать сугроб в теплицу

Во-первых, снег - это огромный запас влаги. Весной он растает постепенно и отдаст земле живительную воду, которая не испарилась за зиму. Во-вторых, слой снега действует как шуба. Он не дает грунту промерзнуть слишком глубоко, сохраняет его структуру и полезную микрофлору.

В-третьих, снежный покров предохраняет почву от выветривания и не дает ценным микроэлементам улетучиться. Четвертая причина - оздоровление талой водой. Когда снег тает, он насыщает землю мягкой талой водой, которая содержит полезные микроэлементы и стимулирует рост растений. Весной такая почва прогревается быстрее.

И, наконец, пятая причина - снежный покров замедляет нежелательные химические реакции в сухой и промерзшей земле, которые могут сделать ее менее плодородной.

Когда и сколько снега бросать

Приступать к заброске снега нужно сразу, как только он выпадет - в декабре, январе и феврале. Если снега мало, собирайте его с дорожек, с крыши теплицы или с тех мест, где он мешает проходу.

Но важно не перестараться. Самый полезный слой - 30 см. Закидывать снег «под завязку» до потолка не стоит, потому что весной он будет таять дольше, и вам придется его откидывать вручную.

Также учитывайте, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды. Если они высоко, достаточно и 20 см снега, чтобы весной в теплице не стояло болото, сообщает "Антонов сад".

