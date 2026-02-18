Суд дал СПбГУ три года на реставрацию 11 культурных жемчужин

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу городского комитета по сохранению памятников против СПбГУ.
Университет обязан выполнить реставрационные работы на 11 объектах культурного наследия, находящихся в его ведении. Напомним, что в январе вузу выдали два предостережения по поводу состояния этих исторических строений.
В решении суда указаны помещения в знаковом корпусе Двенадцати коллегий на Университетской набережной, Дворец Петра II и Гофмейстерский корпус в Петергофе.
На их восстановление университету дано три года с момента вступления судебного акта в силу.
Ранее в январе КГИОП направил СПбГУ два предупреждения относительно пруда на Ораниенбаумском шоссе, 2. Об этом сообщено на сайте Генпрокуратуры.
Осенью 2025 года комитет также обязал вуз следовать нормам федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» по тому же адресу, акцентируя внимание на состоянии местного моста: потребовали установить таблички, провести реставрацию и выполнять охранные обязательства.
СПбГУ тем временем начал поиск исполнителей для ремонта Двенадцати коллегий — на портале госзакупок размещены тендеры. Один из них на ремонт помещений стоит около 8 млн рублей, другой на 14 млн рублей уже завершен.