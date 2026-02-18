Городовой / Город / Суд дал СПбГУ три года на реставрацию 11 культурных жемчужин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля Город
Не золото и не нефть: кусочек этого дерева стоит миллионы - за 10 г просят до 100 тысяч долларов Полезное
Сажаю только 1 сорт картошки: Урожай с поля везу КАМАЗами - до 750 кг с каждой сотки Полезное
Что производят «Ижорские заводы» в Колпино? Вопросы о Петербурге
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Суд дал СПбГУ три года на реставрацию 11 культурных жемчужин

Опубликовано: 18 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Суд дал СПбГУ три года на реставрацию 11 культурных жемчужин
Суд дал СПбГУ три года на реставрацию 11 культурных жемчужин
Global Look Press / Zamir Usmanov
Ранее КГИОП уже выносил СПбГУ два предостережения.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу городского комитета по сохранению памятников против СПбГУ.

Университет обязан выполнить реставрационные работы на 11 объектах культурного наследия, находящихся в его ведении. Напомним, что в январе вузу выдали два предостережения по поводу состояния этих исторических строений.​

В решении суда указаны помещения в знаковом корпусе Двенадцати коллегий на Университетской набережной, Дворец Петра II и Гофмейстерский корпус в Петергофе.

На их восстановление университету дано три года с момента вступления судебного акта в силу.​

Ранее в январе КГИОП направил СПбГУ два предупреждения относительно пруда на Ораниенбаумском шоссе, 2. Об этом сообщено на сайте Генпрокуратуры.

Осенью 2025 года комитет также обязал вуз следовать нормам федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» по тому же адресу, акцентируя внимание на состоянии местного моста: потребовали установить таблички, провести реставрацию и выполнять охранные обязательства.​

СПбГУ тем временем начал поиск исполнителей для ремонта Двенадцати коллегий — на портале госзакупок размещены тендеры. Один из них на ремонт помещений стоит около 8 млн рублей, другой на 14 млн рублей уже завершен.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью