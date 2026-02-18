Городовой / Город / Фонтаны триколора: зимнее шоу в скверах Петербурга к 23 февраля
Фонтаны триколора: зимнее шоу в скверах Петербурга к 23 февраля

Опубликовано: 18 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Фонтаны триколора: зимнее шоу в скверах Петербурга к 23 февраля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подсветка будет работать по графику уличного освещения и погаснет только в 8:10 24 февраля.

К Дню защитника Отечества фонтаны в Нахимовском и Казанском скверах подсветят в цветах триколора.

Эти зимние световые фонтаны заработали еще в январе и оснащены программируемой иллюминацией, позволяющей варьировать оттенки, интенсивность и ритм свечения.

Разноцветное зрелище можно будет увидеть несколько раз. Первое праздничное включение запланировано на 20 февраля с 18:30 до 19:30 — в это время посетители смогут записать короткие видеопоздравления для родных, служащих в Вооруженных силах РФ, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

В сам День защитника Отечества, 23 февраля, шоу стартует в 18:15. Фонтаны вновь озарится цветами флага. Таким образом Петербург отдаст дань уважения всем защитникам.

Режимы иллюминации на фонтанах будут обновляться до конца марта, наполняя зимний город атмосферой торжества и веселья.

Юлия Аликова
