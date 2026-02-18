-15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы

Прогноз погоды на ближайшие дни для Санкт-Петербурга существенно не изменился, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Сейчас в регионе сохраняется морозная и в основном сухая погода. Даже в центре температура воздуха опустится до −13...−15 °C.
Большую часть дня осадков не ожидается, они появятся только вечером в виде небольшого снега толщиной 1–2 см.
Весь день 20 февраля в Петербурге прогнозируется обильный снегопад с количеством осадков 3–5 мм и высотой снежного покрова 5–10 см.
Ветер повернет на запад и усилится до 7–12 м/с, что вызовет заметный снегоперенос. Дневная температура в городе составит −7...−9 °C.