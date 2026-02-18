Городовой / Город / -15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не золото и не нефть: кусочек этого дерева стоит миллионы - за 10 г просят до 100 тысяч долларов Полезное
Сажаю только 1 сорт картошки: Урожай с поля везу КАМАЗами - до 750 кг с каждой сотки Полезное
Что производят «Ижорские заводы» в Колпино? Вопросы о Петербурге
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех Полезное
Салат "Богатырский" на 23 февраля - хочется есть снова и снова: ваш муж будет доволен  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

-15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы

Опубликовано: 18 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
-15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы
-15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Обильный снегопад в Петербурге стоит ждать в течение всей пятницы.

Прогноз погоды на ближайшие дни для Санкт-Петербурга существенно не изменился, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Сейчас в регионе сохраняется морозная и в основном сухая погода. Даже в центре температура воздуха опустится до −13...−15 °C.

Большую часть дня осадков не ожидается, они появятся только вечером в виде небольшого снега толщиной 1–2 см.

Весь день 20 февраля в Петербурге прогнозируется обильный снегопад с количеством осадков 3–5 мм и высотой снежного покрова 5–10 см.

Ветер повернет на запад и усилится до 7–12 м/с, что вызовет заметный снегоперенос. Дневная температура в городе составит −7...−9 °C.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью