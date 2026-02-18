Дурацкие приметы из СССР, в которые верят по сей день: вот в чем их притягательность – суеверия среди нас

Приметы из СССР, актуальные до сих пор

Приметы всегда были частью человеческой культуры. Безусловно, в прошлом люди относились к ним с большей серьезностью, чем в настоящее время. Многие приметы возникли в результате анализа различных ситуаций и благодаря человеческой наблюдательности. Существуют также довольно необычные суеверия, которые трудно объяснить с точки зрения логики. Некоторые приметы появились во времена Советского Союза и остаются актуальными до сих пор.

Одной из широко известных примет, зародившихся в СССР, является «счастливый» билетик. В те времена оплата проезда в городском транспорте осуществлялась путем приобретения билетов. Их отрывали самостоятельно в мобильной кассе, куда также самостоятельно помещали деньги, а позднее билеты покупали заранее и компостировали. На билетах были напечатаны шесть цифр. Считалось, что если сумма первых трех цифр совпадала с суммой последних трех цифр, то такой билет считался счастливым. Например, билет с номером 123051 был бы счастливым! Рекомендовалось обязательно съесть такой билет, и тогда счастье непременно сопутствовало бы человеку.

Чем же можно объяснить данную примету? Вероятно, это связано со стремлением людей к гармонии, точности и уравновешенности. Одинаковые суммы, возможно, вызывали неосознанное удовлетворение, поскольку все казалось четким и сбалансированным.

В период существования Советского Союза среди студентов бытовало множество примет. Для успешной сдачи экзамена студенты клали учебники и конспекты под подушку, веря, что таким образом знания проникнут в сознание и закрепятся. Также практиковалось вывешивание зачетной книжки в окно с призывом "Удача, ловись!". Помещение пятикопеечной монеты в обувь также считалось способом привлечь отличную оценку. Кроме того, существовало поверье, что перед экзаменом не следует мыть голову, дабы не "смыть" накопленные знания.

Еще одна примета касается ног. Например, если человек случайно наступал на ногу знакомому, это предвещало ссору и, как считалось, могло испортить отношения. Это было довольно неприятно.

Во избежание подобных ситуаций следовало бы незамедлительно ответить собеседнику тем же. В таком случае нежелательные события не произойдут, и взаимоотношения останутся прежними.

Существует древнее поверье, согласно которому категорически запрещается наступать на колодец, содержащий жизненно важную воду. Считалось, что нарушение этого правила приведет к загрязнению воды и привлечет несчастья.

С развитием цивилизации колодцы и другие подземные резервуары в городах стали большой редкостью. От подземных колодцев осталась лишь одна примета — металлические люки, крышки которых располагались прямо на дорогах. В СССР существовало поверье, что наступать на эти крышки категорически нельзя. В противном случае человека могла постигнуть очень серьезная беда: от нападения хулиганов до потери близких.

Вероятно, такое поверье возникло из-за периодических несчастных случаев. В советское время металлические люки не всегда закрывались надежно.

Иногда неосторожные люди могли упасть в них, некоторые получали травмы, а некоторые даже не выживали. Поэтому наступать на люки было нельзя, и об этом заботливые мамы почти каждый день предупреждали своих непоседливых детей.

