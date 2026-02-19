НТО под прицелом: новые штрафы с 1 марта в Северной столице

С марта 2026 года в Санкт-Петербурге начнут действовать штрафы за установку нестационарных торговых объектов без разрешений. Об этом говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон города от 12 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях». Статья 44 дополняется положением, предусматривающим наказание за монтаж и эксплуатацию НТО на муниципальных землях без нужных согласований.
Штрафы зависят от типа нарушителя. Физлица рискуют получить взыскание от 4 до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 40 тыс. рублей, а юрлица — от 50 до 200 тыс. рублей.
Нормы заработают через 10 дней — с 1 марта 2026 года. Они охватывают как саму установку киосков, палаток и ларьков, так и их последующее применение для торговли на городских участках.