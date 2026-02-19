Городовой / Город / НТО под прицелом: новые штрафы с 1 марта в Северной столице
НТО под прицелом: новые штрафы с 1 марта в Северной столице

Опубликовано: 19 февраля 2026 00:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Документ был обнародован 18 февраля и вступит в законную силу через 10 дней.

С марта 2026 года в Санкт-Петербурге начнут действовать штрафы за установку нестационарных торговых объектов без разрешений. Об этом говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон города от 12 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях». Статья 44 дополняется положением, предусматривающим наказание за монтаж и эксплуатацию НТО на муниципальных землях без нужных согласований.

Штрафы зависят от типа нарушителя. Физлица рискуют получить взыскание от 4 до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 40 тыс. рублей, а юрлица — от 50 до 200 тыс. рублей.

Нормы заработают через 10 дней — с 1 марта 2026 года. Они охватывают как саму установку киосков, палаток и ларьков, так и их последующее применение для торговли на городских участках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
