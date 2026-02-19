Городовой / Полезное / Степи, горы и солёное озеро: Это не Швейцария, а древний город в РФ - настоящий заповедный край
Степи, горы и солёное озеро: Это не Швейцария, а древний город в РФ - настоящий заповедный край

Опубликовано: 19 февраля 2026 01:03
Путешествие по российскому городу впечатлит туристов.

Чтобы увидеть зелёные степи, высокие горы и прозрачные озёра не обязательно отправляться в Швейцарию. В России можно получить не меньше, а то и больше впечатлений за более скромные деньги.

Тем, кто любит спокойный размеренный отдых, рекомендуется отправиться в Беларусь, впечатлений получите массу.

О путешествии в заповедный край с богатой природой и старинной архитектурой рассказывают на портале "В поход".

Рассказываем о путешествии в Астрахань, от которого точно останутся положительные эмоции. Туристы делятся своими "находками" в этих краях.

В первую очередь стоит отметить древний Кремль. Монументальная постройка напоминает о древних временах, при этом памятник архитектуры находится в отличном состоянии, не забудьте рядом с ним сделать фото на память о поездке в Астрахань.

Отдельное восхищение туристов вызывает природа, они отмечают, что красоты такие, что не сравнятся со Швейцарией.

"... интересная экскурсия по природному заповеднику - пожалуй это самое запоминающееся событие этого похода, хотя и другие тоже были интересными и впечатляющими, и пещеры, и соленое озеро, и Кремль", - делятся впечатлениями туристы, побывавшие в Астрахани.

Многим путешественникам запомнилось солёное озеро Баскунчак, в котором можно искупаться в жару. Кроме того, место славится своими шикарными рассветами и закатами, которые обязательно запомнятся на всю жизнь.

Не обходят своим вниманием путешественники и Астраханский Биосферный заповедник, где можно окунуться в жизнь дикой природы во всём её великолепии.

Отдельного слова заслуживает гора "Большое Богдо", виды, которые откроются перед вами, достойны множества фотографий на память о поездке.

Ранее издание "Городовой" сообщало, что скрывают высотные многоэтажки в Петербурге, которые местные называют "человейниками".

Марина Котова
