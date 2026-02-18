Съездил в Беларусь в отпуск: тишина, порядок, вкусная еда - и вот, что совсем не понравилось

Беларусь за последние годы стала одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов — сюда едут за спокойствием, доступными ценами и ностальгической атмосферой. Своими впечатлениями поделился блогер Марк Еремин, который честно рассказал о том, что ему понравилось, а что оставило смешанные чувства.

Автор отмечает, что страна оставляет ощущение правильности и порядка, но именно эта «правильность» порой утомляет. В какой-то момент возникает чувство, что даже простая прогулка за кофе проходит на официальной территории — слишком всё выверено и дисциплинированно. Сервис вежливый, корректный, но часто без человеческого тепла и искреннего гостеприимства.

В некоторых городах по вечерам и воскресеньям жизнь замирает слишком рано. Турист, рассчитывающий на вечерние прогулки, уютные кафе и городскую суету, может остаться с ощущением пустоты. Еда в Беларуси вкусная, особенно простые блюда, но выбор порой кажется однообразным. Не всегда удаётся найти разнообразие, к которому привык путешественник.

Общественный транспорт и такси удобны, но их логика иногда ставит в тупик. Непривычные способы оплаты, странные маршруты, неочевидная работа приложений — мелочи, которые для туриста накапливаются и начинают раздражать. Местами не хватает туристической инфраструктуры: понятных указателей, информации на русском, подсказок для приезжих. Ощущение, что всё заточено под местных, а гость должен разбираться сам.

Главное, чего, по мнению автора, не хватает в Беларуси — той самой искры, которая делает поездку незабываемой. Страна ощущается ровной, спокойной, комфортной для жизни, но туристический драйв приходится создавать себе самому. Искать места, прокладывать маршруты, придумывать впечатления.

При этом автор признаёт, что для уставшего от шумных городов путешественника именно эта ровность может стать главным плюсом. В Беларуси действительно можно выдохнуть. Просто стоит заранее понимать, чего ждать.

