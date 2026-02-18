Тля ссыплется с кустов дождём: 4 средства от садового вредителя - "спецы" рекомендуют

Советы по избавлению от огородной тли в дачный сезон. Надёжная защита растений.

Тля - настоящая напасть для каждого дачника. Это насекомое ещё называют муравьиной коровой, так как муравьи разводят тлю и "доят" её, получая сладкий "сок" для питания. Примечательно, что если колония муравьёв меняет своё место "дислокации", то тлю она переносит с собой.

О способах избавления от огородного вредителя рассказывают на канале "Дача, сад и огород". Обязательно сохраните их для дачного сезона. Тля осыплется с растений дождём после эффективных обработок.

Хорош для избавления от тли раствор мыла. 300 г тёмного хозяйственного натираем мелко и разводим на 10 литров воды. Перемешали, и можно приступать к обработке. Растениям мыльная плёнка безвредна, а вот для тли - губительна. Не забываем опрыскивать нижнюю часть листьев, там скопление тли бывает не меньше, чем по верху.

Зола также отлично работает против скоплений тли. На 2 стакана воды нужно такое же количество золы. Смешали и поставили на плиту, кипятим на низком нагреве 30 минут, а потом процеживаем, разбавляем 10 литрами воды и добавляем 100 миллилитров жидкого мыла.

Нашатырь - также действенное средство от тли на даче. 100 миллилитров развели на 10 литров воды, добавили 100 миллилитров любого жидкого мыла. Также проводим им опрыскивание страдающих от вредителя кустов.

Сода с йодом избавят от тли моментом. В 10 литрах воды разводим чайную ложку аптечного йода, туда же добавляем 2 столовых соды и 100 миллилитров жидкого мыла. Классное средство для опрыскивания растений готово.

Используйте эти простые средства на даче, и о тле можете забыть, и без ядовитой химии!

