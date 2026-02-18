Городовой / Вопросы о Петербурге / Как работает каток в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге?
Как работает каток в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 18 февраля 2026 09:25
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Каток на острове Новая Голландия в Санкт‑Петербурге работает с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года ежедневно, включая праздники.

Каток на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге работает по расписанию с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года. Он открыт ежедневно, включая праздники, и функционирует даже при плюсовой температуре.

Расписание сеансов

Каток работает по часовым сеансам с 10:00 до 21:30 в обычные дни, а в праздничные — до 23:00. Сеансы проходят с перерывами для обработки льда.

Последний сеанс в обычные дни начинается в 20:30, в праздничные — в 22:00.

Точное расписание можно найти на сайте катка.

Дополнительные возможности

С понедельника по четверг проходят тематические музыкальные сеансы. В программе — плейлисты с музыкой разных жанров: нью-вейв и электроника 80-х, психоделический рок, классика джаза, саундтреки к фильмам и сериалам, а также эмбиент-сеансы для релаксации. Во время музыкальных сеансов действуют обычные цены на билеты.

Как добраться до катка в «Новой Голландии»

Каток находится по адресу набережная Адмиралтейского канала, 2.

От станции метро «Адмиралтейская» пешком примерно 20 минут. Также можно доехать на автобусах №6, 100, 262 и троллейбусах №22 до остановки «Площадь Труда — Центральный военно-морской музей» (от неё до катка 5 минут ходьбы).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
