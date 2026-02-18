Названо самое невкусное блюдо планеты — и это салат из России. Вы точно его знаете

Наш салат возглавил антирейтинг мировых блюд

Первая проба холодца у иностранцев часто оборачивается неожиданными эмоциями: одни с отвагой доедают порцию до конца, другие тактично отодвигают тарелку в сторону. А для нас это не просто блюдо — это кусочек праздника, эхо семейных застолий из детства, запах морозного утра в деревне, когда холодец томился в котле из домашней свинины.

Недавно гастрономический портал Taste And обновил свой неоднозначный рейтинг «худших блюд русской кухни». Лидером антитопа стал якутский салат «Индигирка» — ему поставили всего 2,7 балла из пяти. Следом идут холодец (3 балла), кутья, щи, рассольник, а также привычные с детства «Сельдь под шубой», окрошка и кисель.

Что такое «Индигирка» и почему она не всем по вкусу?

Этот салат родом из суровой Якутии, где зимой столбик термометра опускается ниже −40 градусов. Его готовят из замороженной рыбы — обычно нельмы или чира: ее нарезают кубиками, не дожидаясь разморозки. К рыбе добавляют лук, соль, перец и растительное масло — и подают прямо в ледяном виде. Так сохраняется свежесть, будто вода арктических рек только что струилась по жабрам.

Название блюда отсылает к реке Индигирка на северо‑востоке Якутии. Для местных жителей «Индигирка» — не экзотика, а проверенный способ сохранить улов в условиях вечной мерзлоты. Но для человека, непривычного к такой кухне, вид кристалликов льда на рыбе и необычная текстура могут оказаться настоящим испытанием.

Холодец: блюдо, которое разделяет вкусы

Холодец занял вторую строчку в этом спорном рейтинге. Для россиян он — больше, чем закуска: это символ зимних праздников, новогоднего застолья и семейного уюта. Еще наши прабабушки знали секрет: долго варить мясо, а потом вынести на мороз — так получалось сытное блюдо, способное храниться неделями. В ход шли ножки, уши, хвосты — не из нужды, а из уважения к традиции: в народной кухне ничего не выбрасывали, каждая часть животного находила применение.

Почему «нелюбимые» блюда на самом деле ценны?

Винегрет, «Сельдь под шубой», клюквенный кисель, рассольник с солеными огурцами — все они попали в антирейтинг. Но разве можно оценить вкус лишь по составу ингредиентов? Для нас эти блюда — воспоминания: винегрет напоминает о первом сентября и запахе школьной столовой, а «Сельдь под шубой» — о семейном празднике, когда все собираются за одним столом.

Вкус — понятие субъективное. То, что для японца — деликатес (например, ферментированные соевые бобы натто), для европейца может показаться странным. То, что мексиканец ест каждый день (кукурузные лепешки с фасолью), кому‑то покажется непривычным. И наоборот: наша традиционная селедка с луком и рюмкой водки для многих иностранцев — настоящий вызов привычному рациону.

Как относиться к подобным рейтингам?

Лучше всего — с улыбкой. Открываться новому, пробовать незнакомые блюда и при этом не стесняться любить то, что дорого сердцу и связано с семейными традициями. А если что‑то не по вкусу — просто не ешьте. Главное — не стоит называть «ужасом» то, что для кого‑то — вкус детства, отмечает "Pro Город Киров".

