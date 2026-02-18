Городовой / Город / Только 3 из 12: петербургские сети провалили проверку сметаны к Масленице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей Город
Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Только 3 из 12: петербургские сети провалили проверку сметаны к Масленице

Опубликовано: 18 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Только 3 из 12: петербургские сети провалили проверку сметаны к Масленице
Только 3 из 12: петербургские сети провалили проверку сметаны к Масленице
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Результаты лабораторных исследований шокируют.

Санкт-Петербургское общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» протестировало 12 видов сметаны из местных супермаркетов и установило, что 75% проб не отвечают стандартам безопасности и заявленной жирности.

Даже сметана с маркировкой «Честный знак» иногда вводит покупателей в заблуждение.​

Результаты проверки

Исследование в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявило в пробах кишечные палочки, дрожжи и плесень, а также расхождения в жирности.

Проблемы нашли у брендов «Любони», «Николин луг», «Фермерская лавка дяди Лёни», «Митёк» и «Васильково поле».​

Например, в 20%-ной сметане «Фермерской лавки дяди Лёни» и «Митёк» содержание дрожжей превысило норму в 280 и 168 раз соответственно.

Татьяна Пилипенко, профессор СПбПУ им. Петра Великого, подчёркивает: занижение жирности — это фальсификация информации, которая ущемляет права потребителей и снижает себестоимость за счёт жира.​

Россельхознадзор сообщил о нарушениях сетям «Дикси», «О’КЕЙ», «Магнит», «Сезон», «Верный», «Ашан» и заводу ООО «Молпром», чтобы остановить продажу бракованной сметаны.​

Хорошие образцы

Соответствовали ГОСТу сметана 15% «Пискарёвская», 15% «Приневское» и 20% «Зелёный берег».​

Советы потребителям

При покупке проверяйте целостность упаковки, состав и срок годности; отдавайте предпочтение заводской таре, которая лучше защищает кисломолочку от внешних факторов.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью