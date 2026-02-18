Только 3 из 12: петербургские сети провалили проверку сметаны к Масленице

Санкт-Петербургское общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» протестировало 12 видов сметаны из местных супермаркетов и установило, что 75% проб не отвечают стандартам безопасности и заявленной жирности.
Даже сметана с маркировкой «Честный знак» иногда вводит покупателей в заблуждение.
Результаты проверки
Исследование в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявило в пробах кишечные палочки, дрожжи и плесень, а также расхождения в жирности.
Проблемы нашли у брендов «Любони», «Николин луг», «Фермерская лавка дяди Лёни», «Митёк» и «Васильково поле».
Например, в 20%-ной сметане «Фермерской лавки дяди Лёни» и «Митёк» содержание дрожжей превысило норму в 280 и 168 раз соответственно.
Татьяна Пилипенко, профессор СПбПУ им. Петра Великого, подчёркивает: занижение жирности — это фальсификация информации, которая ущемляет права потребителей и снижает себестоимость за счёт жира.
Россельхознадзор сообщил о нарушениях сетям «Дикси», «О’КЕЙ», «Магнит», «Сезон», «Верный», «Ашан» и заводу ООО «Молпром», чтобы остановить продажу бракованной сметаны.
Хорошие образцы
Соответствовали ГОСТу сметана 15% «Пискарёвская», 15% «Приневское» и 20% «Зелёный берег».
Советы потребителям
При покупке проверяйте целостность упаковки, состав и срок годности; отдавайте предпочтение заводской таре, которая лучше защищает кисломолочку от внешних факторов.