Посадите его хоть раз – забудете про другие однолетники: 4 причины вновь обретенной популярности устаревшего цветка

Назван самый популярный, красивый и ароматный однолетник.

Некоторые считают, что левкой – устаревший однолетник. На самом деле это довольно ароматное и атмосферное растение, которое пышным цветением и ярким запахом затмевает все вокруг. Автор Дзен-канала «Волжский сад» привела 4 причины посадить левкой на своем участке и раскрыла несколько секретов посадки.

4 причины посадить левкой в этом сезоне

Во-первых, левкой цветет непрерывно все лето – с июня по август. А если за ним как следует ухаживать, он будет радовать своим внешним видом и ароматом вплоть до осенних заморозков.

Во-вторых, это действительно ароматный цветок. Он отличается густым, сладковатым, медовым запахом, который особенно явно проявляется по вечерам.

В-третьих, левкой отличается разнообразием оттенков и форм. Он может быть белоснежным, розовым, сиреневым, желтым, абрикосовым, красным. Цветки – как простые, так и махровые. Есть высокорослые сорта до 80 см и низкорослые до 25 см.

В-четвертых, этот однолетник отличается невероятной морозостойкостью. Кратковременные заморозки такие однолетники даже не замечают. Уже в мае вы сможете высадить рассаду в открытый грунт.

Секреты посадки левкоя

Высаживать этот однолетник нужно в месте, которое получает достаточно солнечного света и воздуха. Почва – нейтральная, легкая и питательная. Свежий навоз для левкоя под запретом, а за внесенную с осени древесную золу он скажет спасибо.

Левкой выращивается через рассаду в конце февраля-марте. Семена нужно заделать на глубину 0,4 см в увлажненную и уплотненную ямку. Состав смеси – дерновая земля (или торф) с песком в соотношении 3 к 1. Почву предварительно пропарите или пролейте раствором марганцовки.

Емкость накройте пленкой и поставьте в теплое помещение. Через пару недель вы увидите первые всходы. При появлении петелек снимите пленку и перенесите рассаду в прохладное, хорошо освещаемое помещение.

Полив должен быть умеренным – не допускайте излишков влаги, левкой от нее гниет. За 2 недели до высадки в открытый грунт начинайте выносить рассаду на улицу, чтобы закалить ее.

В мае-июне проведите высадку однолетника в открытый грунт. Через сутки полейте однолетник.

Как ухаживать за левкоем

Правила ухода за этим однолетником несложные. Полив – регулярный и умеренный, под корень. После дождей прополите левкой от сорняков и взрыхлите почву. Раз в 10 дней цветок нужно подкармливать.

Не забудьте про профилактическую обработку растения инсектицидами. В противном случае однолетник может пострадать от крестоцветной брошки.

