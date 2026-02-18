Городовой / Полезное / Из 100 сортов сажаю 3 – и снабжаю всю деревню: "валят" гигантскими плодами до самых холодов
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей Город
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим Полезное
Зачем на Масленицу сжигают чучело? Вопросы о Петербурге
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона Город
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура Полезное
Из 100 сортов сажаю 3 – и снабжаю всю деревню: "валят" гигантскими плодами до самых холодов

Опубликовано: 18 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Из 100 сортов сажаю 3 – и снабжаю всю деревню: "валят" гигантскими плодами до самых холодов
Из 100 сортов сажаю 3 – и снабжаю всю деревню: "валят" гигантскими плодами до самых холодов
Городовой ру
Три сорта для большого урожая

Вы стремитесь к получению обильного урожая крупных и сочных томатов? Ведущий агроном Ксения Давыдова делится ключевым аспектом достижения выдающихся результатов: правильным выбором сортов. Представляем вашему вниманию три сорта томатов, которые превзойдут ваши ожидания.

«Большой Зак»: лидер по продуктивности

Сорт «Большой Зак» демонстрирует урожайность до 30 кг плодов с квадратного метра. Средний вес одного томата составляет от 500 до 700 граммов, при этом отдельные экземпляры могут достигать одного килограмма. Сочетание сладкого вкуса с легкой кислинкой делает их идеальными для использования в свежих салатах и приготовления соков.

«Чудо земли»: надежность и исключительные вкусовые качества

«Чудо земли» обеспечивает стабильный урожай (12−14 кг с квадратного метра) даже в неблагоприятных климатических условиях. Данный сорт отличается высокой устойчивостью к погодным изменениям и заболеваниям. Плоды массой от 500 до 800 граммов (иногда превышающие килограмм) характеризуются мясистой структурой, сладостью и изысканным вкусом.

«Сибиряк F1»: крупноплодность и высокий иммунитет

Сорт «Сибиряк F1» порадует вас урожаем до 15 кг с квадратного метра.

Плоды данного сорта характеризуются насыщенным красным цветом, мясистой структурой и превосходными вкусовыми качествами. Средний вес плода составляет 500 граммов, при этом отдельные экземпляры могут достигать массы от 1 до 2 килограммов. Отличительной особенностью этого сорта, как и сорта «Чудо земли», является высокая устойчивость к заболеваниям.

Рекомендуем рассмотреть данные сорта для обеспечения обильного урожая высококачественных томатов в 2026 году.

Ранее мы рассказали, от каких сортов лучше отказаться.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
