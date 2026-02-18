Из 100 сортов сажаю 3 – и снабжаю всю деревню: "валят" гигантскими плодами до самых холодов

Вы стремитесь к получению обильного урожая крупных и сочных томатов? Ведущий агроном Ксения Давыдова делится ключевым аспектом достижения выдающихся результатов: правильным выбором сортов. Представляем вашему вниманию три сорта томатов, которые превзойдут ваши ожидания.
«Большой Зак»: лидер по продуктивности
Сорт «Большой Зак» демонстрирует урожайность до 30 кг плодов с квадратного метра. Средний вес одного томата составляет от 500 до 700 граммов, при этом отдельные экземпляры могут достигать одного килограмма. Сочетание сладкого вкуса с легкой кислинкой делает их идеальными для использования в свежих салатах и приготовления соков.
«Чудо земли»: надежность и исключительные вкусовые качества
«Чудо земли» обеспечивает стабильный урожай (12−14 кг с квадратного метра) даже в неблагоприятных климатических условиях. Данный сорт отличается высокой устойчивостью к погодным изменениям и заболеваниям. Плоды массой от 500 до 800 граммов (иногда превышающие килограмм) характеризуются мясистой структурой, сладостью и изысканным вкусом.
«Сибиряк F1»: крупноплодность и высокий иммунитет
Сорт «Сибиряк F1» порадует вас урожаем до 15 кг с квадратного метра.
Плоды данного сорта характеризуются насыщенным красным цветом, мясистой структурой и превосходными вкусовыми качествами. Средний вес плода составляет 500 граммов, при этом отдельные экземпляры могут достигать массы от 1 до 2 килограммов. Отличительной особенностью этого сорта, как и сорта «Чудо земли», является высокая устойчивость к заболеваниям.
Рекомендуем рассмотреть данные сорта для обеспечения обильного урожая высококачественных томатов в 2026 году.
