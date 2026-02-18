Сенатская и Дворцовая площади в Санкт-Петербурге — это одно и тоже или нет?

Сенатская и Дворцовая площади, несмотря на соседство, две самостоятельные исторические площади в Санкт‑Петербурге.

Сенатская и Дворцовая площади в Санкт‑Петербурге — не одно и то же. Это две разные, хотя и соседствующие, исторические площади, каждая со своей уникальной судьбой и обликом.

Где они находятся и как связаны?

Обе площади расположены в историческом центре города у Невы, но между ними — заметное расстояние и несколько кварталов. Если смотреть от реки:

Дворцовая площадь — прямо перед Зимним дворцом (главной резиденцией российских императоров). Это парадный центр Петербурга, куда ведут главные магистрали: Невский проспект, Дворцовый проезд, улица Миллионная.

Сенатская площадь — чуть западнее, за Александровским садом. К ней выходят Адмиралтейство и здания Сената и Синода. От Дворцовой до Сенатской можно дойти пешком за 10–15 минут.

Почему их иногда путают?

Смутить может близость и общая «имперская» аура: обе площади сформировались в XVIII–XIX веках как ключевые точки столичной жизни. К тому же они связаны визуально: из окон Зимнего дворца видна часть Сенатской, а с неё открывается перспектива на Адмиралтейство, которое «замыкает» перспективу Дворцовой.

Чем каждая площадь знаменита?

Дворцовая площадь — это:

Главный парадный плац Петербурга. Здесь проходили торжественные церемонии, парады, а в советское время — военные шествия и демонстрации.

Архитектурный ансамбль: Зимний дворец (Эрмитаж), Главный штаб с триумфальной аркой, Александровская колонна (воздвигнута в 1834 г. в честь победы над Наполеоном).

Место знаковых событий: например, здесь в 1917 г. шли бои во время Октябрьской революции.

Сенатская площадь — это: