Сенатская и Дворцовая площади в Санкт-Петербурге — это одно и тоже или нет?

Сенатская и Дворцовая площади в Санкт‑Петербурге — не одно и то же. Это две разные, хотя и соседствующие, исторические площади, каждая со своей уникальной судьбой и обликом.
Где они находятся и как связаны?
Обе площади расположены в историческом центре города у Невы, но между ними — заметное расстояние и несколько кварталов. Если смотреть от реки:
- Дворцовая площадь — прямо перед Зимним дворцом (главной резиденцией российских императоров). Это парадный центр Петербурга, куда ведут главные магистрали: Невский проспект, Дворцовый проезд, улица Миллионная.
- Сенатская площадь — чуть западнее, за Александровским садом. К ней выходят Адмиралтейство и здания Сената и Синода. От Дворцовой до Сенатской можно дойти пешком за 10–15 минут.
Почему их иногда путают?
Смутить может близость и общая «имперская» аура: обе площади сформировались в XVIII–XIX веках как ключевые точки столичной жизни. К тому же они связаны визуально: из окон Зимнего дворца видна часть Сенатской, а с неё открывается перспектива на Адмиралтейство, которое «замыкает» перспективу Дворцовой.
Чем каждая площадь знаменита?
Дворцовая площадь — это:
- Главный парадный плац Петербурга. Здесь проходили торжественные церемонии, парады, а в советское время — военные шествия и демонстрации.
- Архитектурный ансамбль: Зимний дворец (Эрмитаж), Главный штаб с триумфальной аркой, Александровская колонна (воздвигнута в 1834 г. в честь победы над Наполеоном).
- Место знаковых событий: например, здесь в 1917 г. шли бои во время Октябрьской революции.
Сенатская площадь — это:
- Место восстания декабристов 14 (26) декабря 1825 г. Именно здесь отряды мятежных офицеров вышли на присягу новому императору Николаю I, надеясь сорвать её и провозгласить новые порядки.
- «Медный всадник» — памятник Петру I работы Этьена Мориса Фальконе (открыт в 1782 г.). Это один из самых узнаваемых символов Петербурга.
- Здания Сената и Синода (построены в 1829–1834 гг. по проекту Карла Росси), которые дали площади имя. Сегодня в них размещаются Конституционный Суд РФ и Президентская библиотека.