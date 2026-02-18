Городовой / Полезное / Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура

Опубликовано: 18 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура
Legion-Media
Какая начинка сделает блины особенно вкусными

С наступлением Масленицы очень хочется порадовать близких блюдами из блинов. Портал «Городовой» рассказал, как сделать этот праздник особенно вкусным. Для этого достаточно приготовить начинку для блинов, которая будет нежнее масла.

Ингредиенты:

  • блины – 10 штук;
  • куриное филе – 200 г;
  • плавленый сыр – 100 г;
  • морковь – 1 штука;
  • лук – 100 г;
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

Кипятим воду, солим по вкусу и отвариваем куриную грудку до готовности. Удаляем кожу, остужаем мясо и мелко нарезаем его. Лучше всего прокрутить грудку через мясорубку для получения фарша.

Чистим лук, мелко нарезаем его и помещаем на сковороду. Морковь натираем на терке, перекладываем к луку. Обжариваем овощи с небольшим количеством масла до мягкости. В самом конце добавляем плавленый сыр, хорошо размешиваем начинку.

На каждый блин выкладываем достаточное количество начинки, заворачиваем и немного обжариваем на сковороде. Подаем только в горячем виде.

Отзывы хозяек:

«Отличная начинка для блинов! Просто тает во рту. Я также добавляю в начинку немного творожного сыра. От этого вкус стал еще нежнее».

«Готовлю блины с этой начинкой не только на Масленицу. Домашним больше не нужны блины с икрой, красной рыбой. Просят только этот вариант. Рецепт настолько чудесный, что его даже дополнять не нужно».

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить кружевные блины.

Полина Аксенова
