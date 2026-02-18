Купил Haval H9 - спустя год кусаю локти: что с кузовом и мотором после 20 000 км пробега

Честный рассказ владельца Haval H9 после 20 000 км

Когда впервые видишь Haval H9 на дороге, он производит впечатление настоящего богатыря. Это мощный внедорожник, который сразу приковывает взгляд.

Однако у любой техники есть свои особенности, которые проявляются только в процессе эксплуатации. Автоэксперт Владимир Воробьев рассказал, как машина чувствует себя после пробега в 20 000 км.

Лакокрасочное покрытие

Из-за высокого капота и широких арок спереди автомобиль кажется беззащитным перед песком и камнями. Многие водители в такой ситуации сразу ставят защитную сетку.

Однако опасения оказались напрасными. Лак на капоте оказался на удивление крепким. Замеры показали стандартные 120-140 мкм, но держится покрытие отлично. На кузове появилась лишь пара едва заметных царапин, видимых сколов практически нет.

Металлическая защита днища

Под двигателем установлен стальной лист 1,5 мм. На нем есть заметные «кратеры» от ударов, но пробоин нет. Под коробкой передач стоит лист толщиной 33 мм - на нем полно мелких царапин, но ни одной вмятины.

Мощность автомобиля

Под капотом трудится 2,4-литровый дизель на 186 сил. Через 20 000 км изменений в работе мотора не заметно: тяги и так с избытком. Расход топлива даже немного вырос, но масло машина не ест, значит, с технической частью порядок.

Управлять этим большим автомобилем легко в любой ситуации. Он уверенно чувствует себя и на бездорожье, и в городе. На трассе машина устойчива даже на мокрой дороге. Правда, все это справедливо только при качественной резине.

Итог

Haval H9 - достойный и современный автомобиль для большой семьи, которая любит путешествовать. В нем есть все: мощный мотор, комфорт и продуманная защита. Но не стоит забывать, что даже такой внедорожник требует внимания, своевременной мойки и качественного обслуживания.

