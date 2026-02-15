Купил Toyota RAV4 из Китая - через неделю схватился за голову: 3 причины пожалеть о покупке

Честный разбор нового Toyota RAV4 китайской сборки

В сознании большинства водителей есть устойчивые образы: «немец» ассоциируется с передовыми технологиями, а «Тойота» стала синонимом вечности. Именно с таким настроем многие и отправляются за новым RAV4.

Однако нюанс в том, что теперь "японец" приезжает из Китая. Стоит легендарный "рафик" около 4 миллионов рублей, но чем дольше изучаешь салон, тем сильнее хочется пересесть в любой китайский кроссовер за те же деньги.

Автор блога "Первый Автомобильный" рассказал, что первые сомнения закрались, когда он впервые начал осматривать машину вживую. Сборка сделана "на отвали", отметил он.

Кузов живет своей жизнью

Для осмотра не нужен микроскоп, поскольку проблемы видны сразу. Зазоры между панелями гуляют хаотично, металл дверей при нажатии прогибается, а закрываются они с пустым звуком.

Массивная решетка радиатора наполовину состоит из дешевой пластиковой заглушки, а заводской спойлер на багажнике просто болтается.

"Мне страшно представить, что с ним будет на мойке через год", - отметил автолюбитель.

Салон

Внутри встречает легкий химический «аромат» нового китайского авто. Сиденья неплохие, но пластик настолько дешевый, что кажется, будто сидишь не в RAV4, а в каком-то «Логане» первого поколения. В багажнике нет полки, а коврик напоминает прессованный картон. Экономили на всем.

Ходовая часть

Машина оснащена надежным двухлитровым атмосферным двигателем и одним из лучших на рынке вариаторов. Подвеска RAV4 отличается идеальным балансом и отлично подходит для городских дорог.

Расход топлива весьма экономичен для полноприводного автомобиля. При этом динамика машины скромная - она рассчитана на спокойную езду, а спидометр завышает скорость примерно на 10%. Камеры 360° крайне низкого качества: ночью ничего не видно, а днем можно разглядеть цветные пятна.

"У меня в самом дешевом китайском телефоне за 5 тысяч рублей фронтальная камера снимает лучше. Тут просто мутное «мыло» с разрешением 640х480", - отметил автор блога.

Получается противоречие: автомобиль не дарит эмоций, а вызывает раздражение от дешевизны. Китайцы за эти деньги дадут мягкий пластик, премиальную музыку и панораму. Но через три года такой «китаец» потеряет в цене катастрофически. Toyota даже с болтающимся спойлером через 5 лет будет стоить как новая.

"Я жалею эмоционально, как владелец, но понимаю, что поступил правильно с финансовой точки зрения, как инвестор", - заключил автолюбитель.

